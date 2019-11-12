Головна редакторка порталу Bestin Поліна Неня розповіла, що колишній цивільний чоловік, бізнесмен Юрій Чернецький забрав у неї 3-річну дочку Теону і забороняє їм бачитися.

Подробиці сімейної драми вона розповіла на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами Нені, протягом одного року і дев'яти місяців вона бореться за свої права і права трьох дітей. Видавниця попросила про допомогу.

Неня розповіла про сімейну драму Instagram Поліни Ньоні

"Після того, як я пішла від батька дітей з однією валізою в торговий центр, не маючи фінансів і квартири/місця, куди піти, я переживала всі форми насильства. Я не можу описати, чого мені коштувало це внутрішньо і як я переживала страшні моменти. У цій боротьбі, на жаль, я була сама, і мені боляче усвідомлювати і розуміти, як виживають у подібних ситуаціях інші жінки. На сьогодні, з лютого 2019 року, йде судове слухання у моїй справі, я подала заяву до Шевченківського суду на визначення місця проживання дітей та аліменти", – зізналася вона.

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За її словами, колишній чоловік забрав у неї і дітей всі кошти для існування.

При цьому, Чернецький активно викладає в соцмережах фото з донькою, підписуючи "Мамо, не нервуй, просто нам кайфово разом".

Чоловік Нені відняв у неї дочку Скріншот

Він встиг одружитися на тату-майстрині, яка також бере участь у конфлікті колишнього подружжя. Примітно, що в березні Чернецький без дозволу Нені повів їх 7-річного сина в тату-салон своєї нової пасії і зробив йому татуювання. Поліна тоді була обурена вчинком колишнього і писала про нього в соцмережі.

Чернецький із новою дружиною Instagram ladyvamp13

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі чоловік викрав свою 6-річну доньку від попереднього шлюбу і ховав її в лісі.

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