Головна редакторка порталу Bestin Поліна Неня розповіла, що колишній цивільний чоловік, бізнесмен Юрій Чернецький забрав у неї 3-річну дочку Теону і забороняє їм бачитися.
Подробиці сімейної драми вона розповіла на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
За словами Нені, протягом одного року і дев'яти місяців вона бореться за свої права і права трьох дітей. Видавниця попросила про допомогу.
Неня розповіла про сімейну драму
Instagram Поліни Ньоні
"Після того, як я пішла від батька дітей з однією валізою в торговий центр, не маючи фінансів і квартири/місця, куди піти, я переживала всі форми насильства. Я не можу описати, чого мені коштувало це внутрішньо і як я переживала страшні моменти. У цій боротьбі, на жаль, я була сама, і мені боляче усвідомлювати і розуміти, як виживають у подібних ситуаціях інші жінки. На сьогодні, з лютого 2019 року, йде судове слухання у моїй справі, я подала заяву до Шевченківського суду на визначення місця проживання дітей та аліменти", – зізналася вона.
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За її словами, колишній чоловік забрав у неї і дітей всі кошти для існування.
При цьому, Чернецький активно викладає в соцмережах фото з донькою, підписуючи "Мамо, не нервуй, просто нам кайфово разом".
Чоловік Нені відняв у неї дочку
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Він встиг одружитися на тату-майстрині, яка також бере участь у конфлікті колишнього подружжя. Примітно, що в березні Чернецький без дозволу Нені повів їх 7-річного сина в тату-салон своєї нової пасії і зробив йому татуювання. Поліна тоді була обурена вчинком колишнього і писала про нього в соцмережі.
Чернецький із новою дружиною
Instagram ladyvamp13
В рамках ситуації, що склалася, я змушена заявити про те, що я була і залишаюся в своїй твердій позиції - я категорично проти нанесення татуювання моєму неповнолітньому синові Теодору, який вчиться в першому класі. Я вважаю це злочином проти 7-річну дитину. Я засуджую дії батька мого сина, і я засуджую дії майстра - дівчата батька моїх трьох дітей. Знаючи мою позицію, не повідомивши мене до відома, і мабуть абсолютно не думаючи про наслідки вони зробили цей злочин. Я мама, мене ніхто не позбавляв моїх батьківських прав, я зобов'язана захищати інтереси своїх дітей і їх права, і я буду. І я більше не можу мовчати, і змушена використовувати інструмент публічності щоб зараз і надалі захистити себе і своїх дітей. Моя мовчазна терпіння і інші мирні шляхи вирішення ситуації, що склалася зазнали фіаско. Безкарність лише пораждает нові злочини. Нехай це свавілля, стане публічним прецедентом, щоб все майстри тату нашої країни несли покарання за виконання "будь-яких примх", а також батьки, які заохочують неусвідомлені примхи своїх неповнолітніх дітей. ⛔️ ❗️ @ y6669 ❗️ @ ladyvamp13 @brooklyn_tattoo_studio Вищеописана проблема, набагато ширше - як виховувати дітей після розлучення, якщо єдиною метою одного з батьків є бажання покарати іншого, навіть ціною психологічного стану, а значить і майбутнього, власних дітей.
МОЮ ДОЧКА УТРИМУЮТЬ І Я НЕ МОЖУ ЇЇ ПОБАЧИТИ Я змушена надати розголосу ситуацію яка відбувається зі мною і моїми дітьми. Протягом 1 року і 9 місяців, я захищаю і борюся за свої права і права трьох дітей. Після того, як я пішла від батька дітей з одним чемоданом в торговий центр, не маючи фінансів і квартири / місця куди піти, я переживала всі форми насильства. Я не можу описати чого мені коштувало це внутрішньо і як я переживала страшні моменти. У цій боротьбі, на жаль я була одна, і мені боляче усвідомлювати і розуміти, як виживають в подібних ситуаціях інші жінки. На сьогоднішній день, з лютого 2019 року йде судове слухання по моїй справі, я подала заяву до Шевченківського суду на визначення місця проживання дітей та аліменти, через рік витрачений на спроби підписати мирну угоду. Судовий процес триває вже 10 місяців і навмисне затягується стороною відповідача. Весь цей час, за фактом я залишилася з дітьми на вулиці. На превеликий щастя мені допомогли мої друзі, я змогла орендувати квартиру, а родичі допомогли мені з автомобілем. Все цінне, що у мене було, після 11 років спільного проживання, батько дітей забрав, мабуть маючи бажання бачити як ми голодно вмираємо. Але, на щастя, цього не сталося і так не буде. У мене є робота, у мене є друзі і головне, моя сім'я. Вдячна кожному. Ми вижили і пройшли всі найскладніші емоційні труднощі. Я весь цей час дуже м'яко і дуже толерантно реагувала на все, що відбувається з бажанням не провокувати агресію, не травмувати дітей, і заради них дочекатися від їх батька цивілізованої форми спілкування і адекватного виховання. Батько @ y6669 не бере фінансово в житті наших спільних дітей, я сама оплачую квартиру, я сама оплачую школу, гуртки і послуги педіатра, сама їх вожу, сама забезпечую їх усім необхідним. У суді батько дітей доводить, що він неплатёжеспособен. Ми увійшли в його складне становище і не претендуємо. З огляду на все, що я і діти пережили, ми нічого не чекаємо і ні про що не просимо. Моя головна задача була в тому, щоб не розділяти трьох дітей і щоб вони могли любити двох батьків. Продовження в каруселі ... Мій адвокат Сергій Комлєв +380 (67) 320 33 33 @mykola_kuleba @olenazelenska_official
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі чоловік викрав свою 6-річну доньку від попереднього шлюбу і ховав її в лісі.
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