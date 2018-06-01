"Полилися сльози": журналіст розповів про курйоз через "вбивства" Бабченка

Журналіст і друг Аркадія Бабченка Юрій Мацарський потрапив в курйозну ситуацію через інсценоване вбивство.
Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook. Журналіст на наступний день після "вбивства" Бабченка відправився у школу на лінійку до дочки.
Юрій Мацарський
Facebook Юрія Мацарський
"Раптом класна керівниця схопила мене за руку і почала розповідати про прогалини у вихованні малої.
- Лається, - каже. - Так вміло, що я аж рот відкрила.
Тут я згадую, як віртуозно лаявся "небіжчик" і у мене самі собою ллються сльози. Стою навпроти вчительки і натурально реву. Класна зупиняється на півслові, дивиться на мене і кидається втішати:
- Але в іншому - прекрасна дівчинка, розумна, симпатична. Ну лається трохи іноді, що ж ви так переживаєте?"- розповів Мацарський.
Ця історія повеселила користувачів мережі. "Шедеврально! Головне, добре, що все добре", - пишуть вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що спецслужби проводять спецоперацію по інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, знали всього сім чоловік.
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