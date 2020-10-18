Коронавірус може протікати у деяких людей без ознак хвороби. У такому разі потрібно потурбуватися про близьких і не забувати про елементарні правила: носити маску, мити руки й дотримуватися дистанції.

Якщо ж відчуваєте легке нездужання, варто купити балончик кисню, робити інгаляції та обов'язково підтримувати зв'язок зі своїм лікарем, щоб постаратися уникнути госпіталізації.

Як посилити захисний ефект маски і чому здоровий спосіб життя може вберегти від COVID-19, OBOZREVATEL розповіла практикуючий дитячий ЛОР із 40-річним стажем Людмила Воронцова. У своїх рекомендаціях вона використовує особистий досвід і поради інших лікарів, найголовніший принцип медицини – не нашкодь.

Отже, стан пацієнта під час COVID-19 ділиться на три категорії.

1. Безсимптомний перебіг захворювання

По суті, ми не знаємо, чи хворі. Але на цьому етапі дуже важливо подбати про інших:

обов'язково носіння маски,

дотримання дистанції,

дотримання особистої гігієни (миття рук, обробка засобами дезінфекції).

Маска має змінюватися кожні дві години і обов'язково закривати ніс. У закритих приміщеннях і в громадському транспорті носіння маски обов'язково. А ось на вулиці, у разі дотримання безпечної дистанції, носити маску не потрібно, свіже повітря корисніше.

"Моя думка щодо маски така: оптимальний варіант – це звичайна марлева (бавовна), восьмишарова маска, яку потрібно не забувати міняти. Таку маску легко прати, її можна прасувати і використовувати повторно. Ще важливий фактор – це те, що використання марлевих масок не вдарить по сімейному бюджету, що в наших реаліях дуже актуально", – зазначила Воронцова.

За її словами, можна підсилити захисний ефект маски, прикріплюючи до внутрішньої сторони жіночу гігієнічну прокладку, попередньо нанести на неї кілька крапель спиртової настоянки прополісу.

Також варто пам'ятати про те, що ризик захворювання зменшується, якщо ви ведете здоровий спосіб життя, дотримуєтеся раціонального харчування, не маєте шкідливих звичок, не відчуваєте браку вітамінів і уникаєте недосипання. Люди з хорошим імунітетом хворіють значно рідше.

2. Легке нездужання

Лікар радить злегка напружитися та уважно прислухатися до своїх відчуттів. Можливі такі симптоми: підвищення температури тіла, нежить, біль у горлі, кашель, першіння і сухість, втрата нюху і смаку, іноді дискомфорт або болі в животі, ломота в м'язах, відчуття втоми і швидка стомлюваність.

"Бажано мати вдома пульсоксиметр, для контролю рівня насичення (сатурації) киснем тканин. Якщо цей показник дорівнює 94 або нижче, то саме час трохи подихати киснем. Це можна зробити в домашніх умовах, медичний кисень у балончиках є в продажу в магазинах, що пропонують товари для здорового способу життя або в магазинах спортивного харчування", – пояснила Воронцова.

За її словами, найчастіше досить кілька вдихів медичного (у жодному разі не технічного) кисню, щоб ситуація покращилася. З балончика кисню ємністю 8 літрів можна зробити близько 80 вдихів. Зазвичай такий балончик оснащений дихальною маскою.

Якщо турбує сухий кашель, то бажано робити мікродисперсні інгаляції за допомогою небулайзера, додаючи в ємність з водою кілька крапель вентоліна (для дорослих 20 крапель). Така інгаляція покращує дихання і приносить полегшення.

Для поліпшення дренажу легенів можна приблизно три години на день лежати на животі, підкладаючи подушку під грудну клітку.

Ще можна робити так званий подовжений видих, коли ви, набравши повітря в легені через ніс, повільно видували його ротом через широку коктейльну трубочку, помістивши кінець трубочки в пляшку з водою.

Як відомо, вірус COVID-19 покритий ліпідною (жировою) оболонкою. Жири розщеплюються лугом, тому рекомендується часто і тривало мити руки з милом (мило це якраз і є луг), для того, щоб зруйнувати оболонку вірусу.

Так, роблячи лужні інгаляції за допомогою того ж небулайзера, цілком ймовірно, що ми зможемо зруйнувати ліпідну оболонку вірусу на рівні верхніх відділів дихальних шляхів, не допустивши його проникнення в нижні відділи, у бронхи і легені. Для цього можна використовувати мінеральну воду, наприклад, Боржомі, попередньо випустивши з неї газ.

"Не забувайте про головне, постійно підтримуйте зв'язок зі своїм лікарем, розповідайте про свої скарги і самопочуття, оскільки лікарю потрібно визначити тяжкість вашого стану і прийняти рішення про необхідність проведення тестування на коронавірус і КТ обстеження легенів", – закликала лікарка.

3. Госпіталізація

Остання категорія вимагає госпіталізації та лікування в умовах стаціонару. Хочеться сподіватися, що нам вдасться цього уникнути.