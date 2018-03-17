"Там немає свободи": Іслямов розповів, як росіяни "кинуть" Крим

Після відновлення авіасполучення Росії з Єгиптом туристи будуть летіти туди, а не в анексований Крим.

"Однозначно полетять до Єгипту, полетять до Туреччини, куди завгодно, але в Крим вони не поїдуть бо всі ті принади, які були в Криму, вони в принципі знищені. Тобто, коли немає свободи, це ж не означає, що самі росіяни люблять літати туди, де невільні люди їх обслуговуватимуть", – розповів в коментарі "Обозревателю" генеральний директор кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов.

Він також підкреслив, що потрібно зменшувати кількість і відпочиваючих українців в Криму.

"Якби материкові українці ще не їздили туди відпочивати, було б ще краще для деокупації Криму. Але у нас є ще багато людей, які так люблять Крим, що вони готові під будь-якою юрисдикцією їздити. Хоча повинно ж бути приниженням, коли на власній території ти повинен переходити якусь межу, коли тебе обшукують", – говорить Іслямов.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", останнім часом в Криму зменшилася кількість російських прапорів і пропагандистських гасел із захопленнями від окупації півострова.