"Полетіли зубки!?" У Львові пасажири літака жорстко вгамували п'яного дебошира

У львівському аеропорту на борту літака компанії SkyUp, який готувався до вильоту в Київ, трапився конфлікт між п'яним дебоширом та іншими пасажирами, які намагалися його вгамувати.

У сутичці були застосовані матюки й кулаки. Відео інциденту опублікували на YouTube-каналі "Актуальна Правда" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами пасажирів, чоловік у стані алкогольного сп'яніння поводився непристойно. Люди спробували самостійно зняти його з рейсу, однак він чинив опір.

У Львові пасажири літака SkyUp побили п'яного дебошира

"Будь чоловіком, встань і вийди... Зараз висадимо тебе!" – казали йому, на що той відповідав, що нічого не порушив і не повинен залишати літак.

У результаті між пасажирами зав'язалася бійка. Спочатку в хід пішли легкі ляпаси, далі чоловіка притиснули, застосовуючи щось на кшталт прийому удушення, а незабаром взагалі завалили на сидіння й почали буквально лупцювати кулаками.

У Львові на борту літака жорстко вгамували п'яного дебошира

"Полетіли зубки, так, бл*дь!?" – звернувся до нього один із тих, хто бив.

Водночас деякі пасажири знімали те, що відбувається, на телефони, а ще декілька просили заспокоїться і, не дай Боже, не забити людину просто на борту.

П'яного вдалося зняти з рейсу тільки після того, як у ситуацію втрутилися працівники аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі п'яний водій побив поліцейського під час примусового медичного огляду. В результаті працівник поліції отримав черепно-мозкову травму та забій головного мозку.

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