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10 лютого • оновлено в 19:05
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"Полетіли зубки!?" У Львові пасажири літака жорстко вгамували п'яного дебошира

39.1т
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У львівському аеропорту на борту літака компанії SkyUp, який готувався до вильоту в Київ, трапився конфлікт між п'яним дебоширом та іншими пасажирами, які намагалися його вгамувати.

У сутичці були застосовані матюки й кулаки. Відео інциденту опублікували на YouTube-каналі "Актуальна Правда" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами пасажирів, чоловік у стані алкогольного сп'яніння поводився непристойно. Люди спробували самостійно зняти його з рейсу, однак він чинив опір.

У Львові пасажири літака SkyUp побили п'яного дебошира

У Львові пасажири літака SkyUp побили п'яного дебошира

"Будь чоловіком, встань і вийди... Зараз висадимо тебе!" – казали йому, на що той відповідав, що нічого не порушив і не повинен залишати літак.

У результаті між пасажирами зав'язалася бійка. Спочатку в хід пішли легкі ляпаси, далі чоловіка притиснули, застосовуючи щось на кшталт прийому удушення, а незабаром взагалі завалили на сидіння й почали буквально лупцювати кулаками.

У Львові на борту літака жорстко вгамували п'яного дебошира

У Львові на борту літака жорстко вгамували п'яного дебошира

"Полетіли зубки, так, бл*дь!?" – звернувся до нього один із тих, хто бив.

Водночас деякі пасажири знімали те, що відбувається, на телефони, а ще декілька просили заспокоїться і, не дай Боже, не забити людину просто на борту.

П'яного вдалося зняти з рейсу тільки після того, як у ситуацію втрутилися працівники аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі п'яний водій побив поліцейського під час примусового медичного огляду. В результаті працівник поліції отримав черепно-мозкову травму та забій головного мозку.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Україна Львів
Теги
літак бійка
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Ку Алексей
Ку Алексей
вся "европейскость" украины в этой фразе ; Люди попытались самостоятельно снять его с рейса"
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0
0
Одеса Роман
Одеса Роман
у казларылых произошел некий оргазм))) Не зря они тут годами сидели, наконец-то пьяная драка в самолете в Украине, да еще и где!! во Львове!!!)) Жизнь прожита не зря, все бухие Наташки и Ваньки отомщены)
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2
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Одеса Роман, я тож подумал, первый случай на моей памяти на фоне постоянных драк-пьяни у рашистов-Тагиииииллл!
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1
1
Fest Glober
Fest Glober
Пасажирів теж можна зрозуміти. Вони хоч і перестаралися, діяли за обстановкою, але летіти 2 години з п'яною людиною, яка порушує спокій, вислуховуати народний фольклор та точку зору п'яного жлоба про стан в країні та за кордоном - теж ніхто не хоче. Дядько хильнув зайвого, посмілішав, от і получив в бубен. Зубів шкода. Бережіть зуби свої та чужі..
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3
1

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