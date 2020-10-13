Покрова Пресвятої Богородиці вважається оберегом усіх поколінь захисників України, починаючи від доби правління Великого князя Київського Ярослава Мудрого, що продовжилася в часи Війська Запорізького і козаків, які захищали рідний край від ворогів, і далі в період Української Народної Республіки (УНР), коли Армія УНР боролася за Українську державність від нападів більшовиків та білогвардійців. Потім, в 1942 р. Покрова стала оберегом для бійців Української повстанської армії і, нарешті, в 2014 р. покровителькою захисників України від російської збройної агресії.

Вважається, що саме в цей день військо русів на чолі з Київським князем Аскольдом взяло в облогу столицю Візантії Константинополь, намагаючись його захопити. Мешканці міста в гарячій молитві звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця, за оповідями, явилася перед людьми та вкрила своєю Покровою, зробивши їх невидимими. Аскольд та його дружинники були настільки вражені цім явищем, що будучи язичниками, відразу прийняли святе хрещення.

В українській традиції Покрова тісно пов’язується з ідеями захисту від ворогів: ще в першій половині 11 ст. Великий князь Ярослав Мудрий вирішив віддати Київ і всю Русь під покров Божої Матері. Пізніше, в добу козаччини Покрова стала захисницею і покровителькою Війська Запорізького. Церква Покрови Пресвятої Богородиці з її іконою була головною на Запорізькій Січі, а 14 жовтня стало одним з найважливіших днів – тоді козаки проводили свої ради, на яких вибирали нового гетьмана або кошового отамана. Особлива повага до свята Покрови була заведена за часи гетьманування Богдана Хмельницького. В цей час виникає особливий новий унікальний тип ікони "Козацька Покрова". На території України самою старою церквою, присвяченою цьому великому святу є Покровська церква в селі Сутківці (15 ст.) у Хмельницькій області. Після зруйнування російською імператрицею Катериною ІІ Запорозької Січі, козаки, ідучи за Дунай, несли з собою ікону Покрови Пресвятої Богородиці.

У 20 столітті козацькі традиції наслідували борці за незалежність України – Армія Української Народної Республіки (1918-21 рр.), що боролася з агресією більшовиків і нападами білогвардійців, та Українська повстанська армія (УПА). Саме 14 жовтня 1942 р. стало датою офіційного створення і діяльності УПА.

В 2014 році в українському суспільстві внаслідок реакції на збройну агресію Росії підсилилися тенденції декомунізації — відмови від радянських символів і свят. Тому 14 жовтня було встановлено як День захисника України і скасоване святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, знаного за радянських часів як "День Радянської армії і Військово-морського флоту". Власне, 23 лютого 1918 р. червоногвардійці Петрограда виступили на зустріч німецьким військам, які колонами йшли на російську столицю. Німці зупинилися, щоб підтягнути тили та перегрупуватися, а радянські історики пізніше описали це як велику перемогу Червоної гвардії, яка навіть не вступила в бій. Ця міфічна перемога обростала пізнішими легендами. Тільки за часів нової Української державності з 1991 р. було незрозумілим, чому в Україні повинні шанувати дату створення Червоної Армії, яка знищила Українську Народну Республіку наприкінці 1920 р., адже Українська державність має свої символи і своїх героїв. Тому радянське свято 23 лютого, що так шанується в країні-агресорі, просто не могло залишатися урочистою подією для українців, які мають куди яскравіші і тисячолітні традиції захисту Батьківщини від справжніх ворогів. Адже саме німці в березні 1918 р. змусили російський Петроград визнати незалежність Української держави.

Свято Покрови з 2014 р. стало Днем захисника України на тлі збройної агресії Росії на Донбасі та окупації нею Криму, з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві.. Під гаслом — "Сила нескорених" — українці вперше відзначали свято Дня захисника України.

Таким чином, 14 жовтня Україна вшановує як сучасних оборонців, які відстоюють територіальну цілісність Батьківщини у війні з російським агресором, так і згадує героїв різних епох нашої історії – це День українського козацтва та започаткування УПА. Загалом це день, коли необхідно згадати полеглих воїнів унаслідок російської агресії, а також подякувати всім поколінням оборонців Вітчизни, які присвятили своє життя захисту українського народу та національної державності.

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