Покрова Пресвятої Богородиці як оберіг усіх поколінь захисників України

Олександр Левченко
Олександр Левченко
Суспільство / Думки
3,2 т.
Покрова Пресвятої Богородиці як оберіг усіх поколінь захисників України

Покрова Пресвятої Богородиці вважається оберегом усіх поколінь захисників України, починаючи від доби правління Великого князя Київського Ярослава Мудрого, що продовжилася в часи Війська Запорізького і козаків, які захищали рідний край від ворогів, і далі в період Української Народної Республіки (УНР), коли Армія УНР боролася за Українську державність від нападів більшовиків та білогвардійців. Потім, в 1942 р. Покрова стала оберегом для бійців Української повстанської армії і, нарешті, в 2014 р. покровителькою захисників України від російської збройної агресії.

Вважається, що саме в цей день військо русів на чолі з Київським князем Аскольдом взяло в облогу столицю Візантії Константинополь, намагаючись його захопити. Мешканці міста в гарячій молитві звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця, за оповідями, явилася перед людьми та вкрила своєю Покровою, зробивши їх невидимими. Аскольд та його дружинники були настільки вражені цім явищем, що будучи язичниками, відразу прийняли святе хрещення.

В українській традиції Покрова тісно пов’язується з ідеями захисту від ворогів: ще в першій половині 11 ст. Великий князь Ярослав Мудрий вирішив віддати Київ і всю Русь під покров Божої Матері. Пізніше, в добу козаччини Покрова стала захисницею і покровителькою Війська Запорізького. Церква Покрови Пресвятої Богородиці з її іконою була головною на Запорізькій Січі, а 14 жовтня стало одним з найважливіших днів – тоді козаки проводили свої ради, на яких вибирали нового гетьмана або кошового отамана. Особлива повага до свята Покрови була заведена за часи гетьманування Богдана Хмельницького. В цей час виникає особливий новий унікальний тип ікони "Козацька Покрова". На території України самою старою церквою, присвяченою цьому великому святу є Покровська церква в селі Сутківці (15 ст.) у Хмельницькій області. Після зруйнування російською імператрицею Катериною ІІ Запорозької Січі, козаки, ідучи за Дунай, несли з собою ікону Покрови Пресвятої Богородиці.

У 20 столітті козацькі традиції наслідували борці за незалежність України – Армія Української Народної Республіки (1918-21 рр.), що боролася з агресією більшовиків і нападами білогвардійців, та Українська повстанська армія (УПА). Саме 14 жовтня 1942 р. стало датою офіційного створення і діяльності УПА.

В 2014 році в українському суспільстві внаслідок реакції на збройну агресію Росії підсилилися тенденції декомунізації — відмови від радянських символів і свят. Тому 14 жовтня було встановлено як День захисника України і скасоване святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, знаного за радянських часів як "День Радянської армії і Військово-морського флоту". Власне, 23 лютого 1918 р. червоногвардійці Петрограда виступили на зустріч німецьким військам, які колонами йшли на російську столицю. Німці зупинилися, щоб підтягнути тили та перегрупуватися, а радянські історики пізніше описали це як велику перемогу Червоної гвардії, яка навіть не вступила в бій. Ця міфічна перемога обростала пізнішими легендами. Тільки за часів нової Української державності з 1991 р. було незрозумілим, чому в Україні повинні шанувати дату створення Червоної Армії, яка знищила Українську Народну Республіку наприкінці 1920 р., адже Українська державність має свої символи і своїх героїв. Тому радянське свято 23 лютого, що так шанується в країні-агресорі, просто не могло залишатися урочистою подією для українців, які мають куди яскравіші і тисячолітні традиції захисту Батьківщини від справжніх ворогів. Адже саме німці в березні 1918 р. змусили російський Петроград визнати незалежність Української держави.

Свято Покрови з 2014 р. стало Днем захисника України на тлі збройної агресії Росії на Донбасі та окупації нею Криму, з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві.. Під гаслом — "Сила нескорених" — українці вперше відзначали свято Дня захисника України.

Таким чином, 14 жовтня Україна вшановує як сучасних оборонців, які відстоюють територіальну цілісність Батьківщини у війні з російським агресором, так і згадує героїв різних епох нашої історії – це День українського козацтва та започаткування УПА. Загалом це день, коли необхідно згадати полеглих воїнів унаслідок російської агресії, а також подякувати всім поколінням оборонців Вітчизни, які присвятили своє життя захисту українського народу та національної державності.

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