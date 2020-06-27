Танцы в TikTok, селфи в Instagram, маски из Snapchat. Активная жизнь детей и подростков в социальных сетях – плохо это или хорошо?

Многие родители жалуются на то, что их дети не расстаются с телефоном ни на минуту. Объяснить это можно очень просто – с определенного возраста, а точнее с приближением подросткового возраста, социальная жизнь и друзья становятся на первое место в жизни ребенка, а семья немного уходит на второй план. В это время ребенок осваивает новые социальные роли, познает границы своей личности, зарабатывает себе определенный статус в обществе, раскрывается как личность и находит себе увлечения. Все это нормальный процесс его социализации и социальные сети во многом помогают и ускоряют эти процессы.

Для родителей чаще всего такая проблема "обрисовывается" внезапно, не с первого дня взаимодействия ребенка с телефоном. Ведь, чего греха таить, телефон \ планшет выдается ребенку в руки очень рано, и иногда даже родители лично создают своим малышам аккаунты в социальных сетях, ведут, конечно, они их самостоятельно, но от лица ребенка. Но все же это первые шаги включения ребенка в мир Интернет жизни. А вот когда уже ребенок сам превращается в активного пользователя социальных сетей, включаясь туда больше, чем следовало бы, родители начинают переживать. И причины тому действительно есть, рисков в мире Интернет жизни предостаточно, о них мы поговорим ниже, но родители должны понимать, что все риски от социальных сетей незначительны и минимальны, если в семье гармоничные и доверительные отношения. Чтобы избежать возможных рисков, о них нужно говорить.

Начнем с существующих возрастных ограничений пользованием социальными сетями. Уверенна, что мало кто знаком с ними, так как социальные сети интегрированы в жизнь не только детей, но и взрослых. Мы же тоже ежедневно проверяем ленту, ставим лайки и выставляем фото. В наши дни мы пользуемся телефоном не только для мониторинга жизней наших друзей в социальных сетях, еще мы с него работаем, болтаем часами, создаем заметки, пользуемся программами для улучшения качества жизни, как например, счетчик выпитой воды или шагомер. Телефон – это продолжение руки современного человека, именно поэтому мы не замечаем, в какой момент телефон становится частью жизни ребенка. Но возрастные ограничения есть, их всегда можно найти в пользовательских соглашениях каждой программы. Привожу цитату из пользовательского соглашения самой популярной социальной сети детей TikTok: "Услуги предоставляются только лицам в возрасте 13 лет и старше. … Если мы узнаем, что кто-то младше соответствующего возраста, указанного выше, использует услуги, мы прекратим действие учетной записи этого пользователя". С 2019 года политикой Instagram так же были введены возрастные ограничения, в этой социальной сети могут регистрироваться дети так же не раньше 13 лет.

Бежать ли сейчас сразу удалять аккаунты ваших детей? Не советую. Это, мягко говоря, не улучшит атмосферу в семье, чего нам не хотелось бы, конечно. Если ваш ребенок уже активный пользователь социальных сетей, а сейчас редко можно встретить ребенка, у которого их нет, то ваша зона ответственности – это его безопасность. Вы обязаны обсудить с ребенком все возможные риски, убедиться, что в случае проблемы, он обратится к вам за помощью. Если в семье принято все обсуждать, спрашивать как прошел день и делиться впечатлениями, то и у ребенка не будет от вас секретов, и вы легко распознаете по его поведению, что с ним что-то происходит.

Какие существуют риски, связанные с ведением активной социальной жизни ребенком:

Начнем, пожалуй, с самооценки ребенка. Сегодня социальные сети – это платформа для самолюбования и демонстрации преимуществ своей жизни: "Смотрите, какую брендовую одежду я ношу!", "Смотрите, в каком ресторане я завтракаю", "Смотрите, какой модели мой телефон" и т.д. И стоит добавить, что в наши дни "идеальный образ" – это не только про внешность и финансовые возможности, а и про высокую социальную активность, креативность, и чуть ли не создание собственного бизнеса в 15 лет. Все, что не соответствует престижному статусу, остается за кадром, то есть за кадром остается реальная жизнь. Не каждый взрослый в наше время может правильно "фильтровать" такие послания социальных сетей, а что уж говорить о детях и подростках, которые находятся на этапе психологических и эмоциональных возрастных изменений. В дело вступает сравнение себя с Instagram образами, появляется ощущение "недотягивания" до собственноручно созданных лидеров мнения. Ребенок сравнивает себя, стремится соответствовать, и если у него это не получается, формируются комплексы, заниженная самооценка, апатия, депрессивные проявления, которые часто сопровождающиеся негативизмом в сторону родителей. Здоровое восприятие ребенком окружающего мира во многом зависит от родителей, как и уверенность в себе и самооценка. Правильно заложенный фундамент в раннем возрасте поможет избежать искажения самооценки в старшем возрасте. Ребенка нужно любить без всяких на то причин и говорить ему об этом, любят не за хорошие оценки, не за хорошее поведение, не за стремления, не за количество прочитанных книг за лето, а просто за то, что он есть такой единственный и неповторимый в этом мире. Чаще говорите об этом своим детям и давайте им это чувствовать.

Обратной стороной медали может быть завышенное самолюбие и фокус на себе. Можно сказать, что каждый лайк или позитивный, одобряющий комментарий – это небольшая доза дофамина, который принято называть гормоном счастья. Если ребенок сам создает себе образ успешного и популярного на своих страничках в сети, то потребность в постоянном подкреплении своего статуса возрастает. Каждое жизненное событие – это повод для хорошего кадра и для новых сердечек и "одобряшек". А значит, что само событие не вызывает настоящих искренних эмоций, а эмоции вызывают лишь виртуальные комментарии. Подтверждением тому есть популярные среди пользователей сети хештеги: #взаимные_лайки, #лайки_за_лайки #взаимная_подписка. Нет абсолютно никакой разницы, кто тебе ставит лайк на новое селфи, главное чтобы их было как можно больше, а чем больше у тебя лайков, тем выше самооценка и статус. Происходит обмен неискренних знаков признания. Проблема заключается в размытии границ реальной виртуальной жизни, и внутренней тревожной потребности ребенка в подкреплении своей особенности и успешности.

И, пожалуй, одними из самых актуальных и опасных рисков являются кибербуллинг, общение с потенциально опасными людьми и посещение различных групп, пропагандирующих не здоровый образ жизни , как например, группы по похудению для подростков, навязывающие определенное стереотипное мышление. Почему все эти риски собраны мной в один абзац? Потому что именно здесь четко прописывается вся ответственность родителей. Полностью оградить детей от Интернет мира в наши дни невозможно, поэтому попасть в социальных сетях на плохого человека или стать жертвой кибербуллинга, может каждый ребенок. Но вот как он будет себя вести, как реагировать и что делать, полностью зависит от того, насколько хорошо поработали родители в этом направлении. Профилактика подобных вопросов очень важна и с ребенком нужно напрямую говорить о рисках. Так же родители могут сами заметить, что поведение ребенка изменилось, он может стать более замкнутым, прятать и не оставлять свой телефон без присмотра, стать более тревожным и агрессивным. Любое подобное поведение нужно решать разговорами, а если вы видите, что проблема достаточно серьезная и значительно сказывается на самочувствии ребенка, то обращайтесь к психологу. Не стоит ждать проблемного поведения, чтобы начать интересоваться жизнью ребенка, его приключениями в социальных сетях и тревожными мыслями. Очень часто ребенок может попасть на крючок плохого человека или плохого влияния в социальных сетах тогда, когда он не получает нужную поддержку дома или ищет авторитетного наставника, которого не находит в реальной жизни.

Существуют мифы, что социальные сети полностью вытесняют реальное общение, или вызывают зависимость. По статистике, современные дети и подростки не избегают живого общения со своими друзьями, но социальные сети сближают их еще сильнее. Они обсуждают модные тенденции, пересылают друг другу фотографии, картинки, смешные видео. Благодаря социальным сетям они всегда на связи, ребенок выставил фото в стори, и все друзья уже знают, что у него все хорошо, или что он сейчас готовиться к экзамену и т.д. Это нормальные реалии современного мира. Сами по себе социальные сети угрозы не несут, и если у вас гармоничные и доверительные отношения с ребенком, то переживать вам не за что. Но вот подготовить ребенка к возможным рискам вы обязаны, рассказывая вашему ребенку о вреде наркотиков или алкоголя, не забудьте ему рассказать и о вреде общения с незнакомцами в социальных сетях и т.д.

P.S. Многие родители, желая контролировать общение своего ребенка в социальных сетях, выбирают тактику "подглядывания", например, тайком прочитать переписку или регулярно посещать аккаунты ребенка с фейковых страничек. Такая стратегия чаще всего заканчивается не очень удачно, что сопровождается потерей доверия ребенка к родителям. Так вот, возможно родители очень удивляться, но подростки не видят ничего плохого в том, чтобы "дружить" в социальных сетях с родителями, если, конечно, те себя прилично ведут:) Не стоит оставлять сомнительные комментарии типа "Но здесь же не видно твоего лица, сделай нормальное фото", "Что за подпись под фото? Зачем ты так говоришь?" или "Чем ты там занимаешься? Ты уроки сделал уже?" и т.д. Если вы дружите с вашим ребенком в реальной жизни, то и в социальных сетях у вас тоже получится.

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