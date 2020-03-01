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1 березня • оновлено в 04:43
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Поклонська заспівала оду "ввічливим людям" і залякала Крим "націоналістичним падлом"

1.1т
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Нелегітимна депутатка Державної Думи Росії, колишня "прокурорка" Криму Наталія Поклонська подякувала "зеленим чоловічкам" за окупацію півострова.

Своє визнання "ввічливим людям" вона написала в Instagram.

Наталя Поклонська

Наталя Поклонська

"Я повернулася на півострів тільки 6 березня. Не було страшно. Наші чоловіки зібралися в ополчення, чергували на кожному в'їзді в місто ... І "ввічливі люди" нас берегли. Це був час надій і змін – нам здавалося, що весна ніколи не закінчиться ... Якби ми не наїжачилися тоді – в новинах звучав би "Севастопольський котел" або "Битва за сімферопольський аеропорт". Yа наші будинки летіли б міни ... як на Донбасі ", – написала вона.

Поклонська обурювалася, що вкрадений Росією півострів опинився під санкціями. Також вона звинуватила Україну в "знущання[", коли окупантам перекрили воду.

"Досить вже прикидатися, що в Києві не знають, хто нас змусив захищатися від радикалів! Ви перекрили нам воду? Забирайте! Ми як-небудь самі впораємося. Але не забувайте, що ми – один народ! Я люблю Україну – як країну, в якій народилася, за яку гинули мої діди, де можна вільно говорити рідною російською мовою", – істерила в мережі вона.

Шість років тому Вікіпедія поповнилась поняттям "Ввічливі люди". У Києві люди задихалися від диму майданних покришок, а Крим охороняли "зелені чоловічки". Я повернулася на півострів тільки 6 березня. Не було страшно. Наші чоловіки зібралися в ополчення, чергували на кожному в'їзді в місто ... І "ввічливі люди" нас берегли. Це був час надій і змін - нам здавалося, що весна ніколи не закінчиться ... Якби ми не наїжачилися тоді - в новинах звучав би "Севастопольський котел" або "Битва за сімферопольський аеропорт". На наші будинки летіли б міни ... як в Донбасі. А тепер нашу країну закидали санкціями - за те, що ми живемо в мирному Криму, говоримо рідною російською мовою і пишаємося своєю історією. А братська Україна ніяк не може позбутися від націоналістичної падали і порошенківського "спадщини". Якщо для повернення світу нової української влади потрібно продовжувати знущатися над кримчанами (я про водної та інших блокадах), ми готові підтримати і ставимося з розумінням. Але вистачить уже прикидатися, що в Києві не знають, хто нас змусив захищатися від радикалів! Ви перекрили нам воду? Забирайте! Ми якось самі впораємося. Але не забувайте, що ми - один народ! Я люблю Україну - як країну, в якій народилася, за яку гинули мої діди, де можна вільно говорити рідною російською мовою. Тільки де вона тепер? ..

Допіс, Поширення Наталія Поклонська (@nv_poklonskaya)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Поклонська заявила, що є "російської українкою".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Особа
Наталя Поклонська
Місце
Україна
Тег
Крим
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Комментарии на сайте не модерированы
Ирис Ирис
Ирис Ирис
А что не так она сказала? Все верно.
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