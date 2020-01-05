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5 січня • оновлено в 15:58
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"Радикалів не боюся!" Поклонська раптово заговорила про повернення в Україну

5.4т
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Нелегітимна депутатка Державної Думи Росії, колишня "прокурорка" Криму Наталія Поклонська заявила, що готова стати послинею РФ у Києві.

Гучними планами вона поділилася в інтерв'ю "Комсомольской правде" після неоднозначного поста в соцмережі.

"Росія і Україна нерозривно пов'язані між собою і для мене є рідними і коханими країнами. Нехай когось ці слова збентежать, але і Росія, і Україна живуть у мені, і я цим пишаюся. Наявність посла Росії в Києві може стати найважливішим кроком на шляху до врегулювання конфлікту. Ну і, звичайно ж, допоможе розібратися зі "спадщиною" змовників, які влаштували державний переворот в Україні і розбазарили її землі", – написала Поклонська.

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Поклонська раптово заговорила про повернення в Україну

Поклонська раптово заговорила про повернення в Україну

news-24.ru

У депутата запитали, чи зважиться вона сама на те, до чого публічно закликає.

"Я готова поїхати і працювати. Абсолютно точно, я не боялася і не боюся радикалів. Швидше, навпаки. Вони вже добряче познущалися над Україною. Думаю, досить. Наші народи повинні жити в мирі та добробуті. Це наш борг перед дідами, що віддали життя за мир без фашизму", – видала у відповідь Поклонська.

"І знову дєдивоєвалі, адіннарот, мишебраття", – відреагував на замашки Поклонської офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська заявила, що правильно говорити не "на", а "в Україні". Вона також назвала себе "корінною українкою" і розлютила росіян фото у вишиванці.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Наталя Поклонська
Місце
Росія
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Ей бы пройти обследование в психиатрической клинике и предъявить справку.
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1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Прикольно было бы отправить Поклонскую в Kyив послом. Чубатые послу ничего сделать не могут. Только терпеть :-)
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2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Червоний Данило, мне ваши свиные эротические фантазии не рассказывайте. У вас чуб отклеился :-)
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0
0
Червоний Данило
Червоний Данило
Кристина Стефанова, ну тебя же кyрвa патлатая на кулак намотали и еблoм протащили по пaрaше вокзальной. что , забыла уже?
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2
1
Бойко Владимир
Бойко Владимир
Не смейтесь над блаженной, ее и так бог покарал
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1
1

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