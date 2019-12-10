"Прекрасний!" Поклонська розсипалася в компліментах Зеленському

Нелегітимна депутатка Державної думи РФ, колишня "прокурорка" анексованого Криму Наталія Полонська несподівано розхвалила президента України Володимира Зеленського.

Своєю думкою про лідера вона поділилася в інтерв'ю виданню Wonderzine.

"Є обраний президент України Зеленський, він нормальний, робить кроки до конструктивного діалогу. Я вважаю, що сьогодні владі Донбасу потрібно домовлятися і спілкуватися з новим президентом України", – сказала Поклонська.

Поклонська розсипалася в компліментах Зеленському

"Няша" зізналася, що відвідувала вистави "Кварталу 95", коли працювала в Генеральній прокуратурі.

"Нам часто давали на День прокуратури і на інші свята можливість сходити на концерти Володимира Олександровича. І мені він дійсно подобається як артист, його "Слуга народу" прекрасний, його фільм "Свати" – наш найулюбленіший фільм із дочкою. Я під нього засинала під час Майдану", – розповіла вона.

Також, за словами Поклонської, російській стороні не варто показувати неповагу і зневажливе ставлення до України. "Всі ці ток-шоу на центральному телебаченні, висміювання України – це неправильно, це огидно. Я навіть телевізор відставила, вдома у нас телевізора немає", – запевнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська розповіла, що пишається тим, що вона українка.

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