"Треба говорити "в Україні": Поклонська рознесла пропагандистів на росТВ. Відео

Нелегітимна депутатка Державної думи Росії, колишня "прокурорка" Криму Наталія Поклонська заявила, що правильно говорити не "на", а "в Україні".

Несподівана, як для фанатки "русского міра", заява прозвучала в ефірі телеканалу "Дождь" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Поклонська заявила, що пропагандисти чинять неправильно, влаштовуючи "шоу" нібито з українськими експертами в своїх програмах.

Поклонська рознесла пропагандистів на росТВ Скріншот з відео

"Запрошуються блазні з України, клоуни, що ганьблять свою країну в телешоу тут у Москві. І всі дружно аплодують, сміються: "Ха-ха, подивіться, які хохли тупі". Але це не так. Я маю на увазі всі ці передачі на першому , другому каналах, коли беруть участь не політики, не депутати, а якісь відщепенці, і представляють всю країну. А я б запропонувала запросити якогось депутата з нової влади, політика, експерта... Вони запрошують тих людей з України, які не можуть представити Україну, як цього вимагає етикет, взагалі за всіма правилами показати цю країну. Чому? Це влаштовує телешоу, тому що цікаво, тому що на їх фоні ми виглядаємо набагато краще. Але це неправильно", – запевнила вона.

Крім того Поклонська вказала на те, що пропагандисти постійно використовують формулювання "на Україні", проте так говорити не можна.

"Треба говорити не "на Україні", а "в Україні". Треба якщо запрошувати на шоу, то таких же рівнозначних нормальних політиків, які можуть відповісти нормально", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська назвала себе "корінною українкою" і розлютила росіян фото у вишиванці.

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