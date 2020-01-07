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7 січня • оновлено в 22:44
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Поклонська раптово назвала жителів Донбасу "звичайними українцями"

1.5т
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Нелегітимний депутат Державної Думи Росії, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська назвала жителів Донбасу "звичайними українцями".

У своєму Telegram-каналі Поклонська бурхливо відреагувала на ініціативу встановити пам'ятник Степану Бандері в 40 км від кордону з Росією.

"Ці ідеї не мають ніякого відношення до пересічних українців: що в Києві, що в Кривому Розі, що в Донецьку люди знають правду і ненавидять всю цю бандерівську шваль", – заявила вона.

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"Добре, що не замахнулися перейменувати якесь місто в Бандерівськ – ну щоб в черговий раз насолити Росії!" – обурилася вона.

Поклонська назвала жителів Донбасу звичайними українцями

Поклонська назвала жителів Донбасу звичайними українцями

Поклонська раптово назвала жителів Донбасу "звичайними українцями"

Як писав OBOZREVATEL, раніше Поклонська раптово заявила, що готова стати послом РФ в Києві. Вона заявила, що "Росія і Україна нерозривно пов'язані між собою".

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Наталя Поклонська
Місце
Україна Донецьк
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