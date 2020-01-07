Поклонська раптово назвала жителів Донбасу "звичайними українцями"

Нелегітимний депутат Державної Думи Росії, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська назвала жителів Донбасу "звичайними українцями".
У своєму Telegram-каналі Поклонська бурхливо відреагувала на ініціативу встановити пам'ятник Степану Бандері в 40 км від кордону з Росією.
"Ці ідеї не мають ніякого відношення до пересічних українців: що в Києві, що в Кривому Розі, що в Донецьку люди знають правду і ненавидять всю цю бандерівську шваль", – заявила вона.
"Добре, що не замахнулися перейменувати якесь місто в Бандерівськ – ну щоб в черговий раз насолити Росії!" – обурилася вона.
Поклонська назвала жителів Донбасу звичайними українцями
Як писав OBOZREVATEL, раніше Поклонська раптово заявила, що готова стати послом РФ в Києві. Вона заявила, що "Росія і Україна нерозривно пов'язані між собою".
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