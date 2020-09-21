Поклонська – про скандальний унітаз Пшонки: це не золото, а фарбочка

Депутатка нелегітимної Держдуми Росії, "експрокурорка" тимчасово окупованого Криму Наталя Поклонська заявила, що фото золотого унітазу в будинку Віктора Пшонки нібито фотошоп.

Таку думку вона висловила в інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак. На думку Поклонської, за часів прокурорства Пшонки в країні був "порядок", тому меблі в його будинку можуть бути "хоч діамантовими" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Ті фотографії, який спливли в інтернеті, – увірвалися просто розбійники в чужий будинок генерального прокурора. Вриватися в чужий будинок і колупатися в шафах, дивитися, які там унітази... Нехай він буде хоч діамантовий, але країна тоді була і прокуратура працювала. Порядок був. І я нічого поганого не можу сказати про свого керівника Пшонку, тільки подякувати йому можу", – сказала вона.

Рупор Кремля заявила, що фотографії – підстава, а унітази насправді були пофарбовані.

"А з приводу фото і унітазів – багато що в інтернеті – це підстава, фотошоп. Це не золото, фарбочка", – сказала вона.

Нагадаємо, в 2014 році в мережі опублікували фото особняка ексгенерального прокурора часів президента-втікача Віктора Януковича Віктора Пшонки, який вразив розкішшю й несмаком. Меблі там мали золоту оббивку. Особняк розташовується в селі Гореничі в Києво-Святошинському районі Київської області України.

У резиденції у великій кількості були наявні ікони, картини, нагороди. Також виявлено колекцію холодної зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014 році, після втечі Віктора Януковича з України, золоті батон і унітаз стали трендом у туристів.