Поклонська – про лікарні в Криму: стоїть жахливий сморід, немає навіть простирадл

Екс-"прокурорка" тимчасово окупованого Криму та нелегітимна депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська визнала, що після анексії рівень медицина на півострові став гірше, а лікарні знаходяться в жахливому стані.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістці Тіні Канделакі. Поклонська зазначила, що кримська "влада" нічого не роблять з медичними закладами.

"Якщо зайти просто в лікарню, ту ж Євпаторійську, Сакську, Білогірську, Бахчисарайську, ви побачите, що там та українська спадщина, якою всі обурювалися, вона лише погіршилася. Ще гірше стало. У лікарні гроші, які були виділені на ремонт ... ремонт виконаний в такий спосіб: на стару фарбу на підвіконнях просто нанесли другий шар фарби. І зробилося ще гірше", – говорила вона.

Також Поклонскная згадала про лікарні в Керчі, куди доставляли поранених після вибуху в політехнічному коледжі.

"Запах в цій лікарні ... Це не лікарнею пахне ... Сама лікарня, коли ти туди заходиш ... У мене було таке відчуття, що навіть в сорокових роках такого не було. Це жахливий сморід, це нічого не працює, немає елементарних білих простирадл", – сказала вона.

За її словами, вона зверталася до "керівництва" Криму, яке запевнило, нібито якісь заходи в охороні здоров'я приймаються. Але все ж Поклонська визнала, що все відбувається повільно і після окупації все стало тільки гірше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму поскаржилися на моторошний стан інфекційної лікарні. Також в мережі показали, чим годують у місцевих лікарнях.