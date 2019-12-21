"Безмозкі раби": мережу обурило масове поклоніння росіян вбивці-Сталіну. Фото

У суботу, 21 грудня, в Москві влаштували заходи на честь 140-річчя від дня народження радянського диктатора, що прирік на смерть безліч людей, Йосипа Сталіна.

Фото і відео заходів з'явилися в соціальних мережах і викликали бурхливе обговорення серед користувачів (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Більшість здивувало те, що незважаючи на злочини диктатора, з кожним роком все більше активістів несуть квіти до його пам'ятника і влаштовують численні ходи. Крім того, в Москві та інших містах на фасадах будинків вивісили великі проекції Сталіна з підписом "Я повернуся".

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

"Цвинтар цивілізації. У всьому світі люди несуть квіти жертвам сталінських репресій і тільки в Росії – їх головному кату. У цьому ГУЛАГу вже нічого не змінити", – відреагував блогер Vіtаuskаs.

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну Twitter Коли Лукойлова

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну Twitter Коли Лукойлова

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

"Ніхто не знищив стільки комуністів, скільки Сталін. Комуністи, які обожнюють вусатого людожера, вони мазохісти чи ідіоти?", "Парад моральних виродків", "Цей народ постійно шукає собі царя", "Не заважайте мертвим ховати своїх мерців", "І у багатьох же предки знищені були цим людожером. Раби безмозкі", – додали в коментарях.

Відзначився в день народження Сталіна і колишній прем'єр-міністр України, соратник президента-втікача Віктора Януковича Микола Азаров. Він розмістив у соцмережі фото Сталіна з його цитатою.

"Або старий остаточно їб*нувся – або ФСБшники вже просто автоматично пишуть під копірку за кремлівськими вказівками всяку пургу від його імені", – відреагував політолог Олексій Голобуцький.

Москва сьогодні. Кладовище цивілізації. У всьому світі люди несуть квіти жертвам сталінських репресій і тільки в Росії - їх головному кату.

У цьому ГУЛАГу вже нічого не змінити ... pic.twitter.com/XI9fkmOaza - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 21, 2019

Запитати хочу.

Ніхто не знищив стільки комуністів, скільки Сталін. Комуністи, які обожнюють вусатого людожера, вони мазохісти або ідіоти? - Євген Ройзман (@roizmangbn) December 21, 2019

Факт в тому, що Сталін їх всіх відправив би в ГУЛАГ в першу чергу, навіть раніше, ніж лібералів. pic.twitter.com/Uz9qMODW2c - Borisenko (@borisenkodmitr) December 21, 2019

День народження Сталіна.

Роки різні - ідіоти все ті ж. pic.twitter.com/hCnHKJRToN - Nasha Canada - Наша Канада🇨🇦 (@NashaCanada) December 21, 2019

21 грудня, в 140-ту річницю від дня народження І.В. Сталіна, в Чебоксарах з'явився барельєф Йосипа Віссаріоновича Сталіна. pic.twitter.com/ZffMAHAJ56 - Сталін - Центр ☭ (@StalinCentr) December 21, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зафіксували рекордний рівень схвалення радянського диктатора Йосипа Сталіна – сумарно близько 70% відсотків росіян позитивно оцінили його роль в історії.

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