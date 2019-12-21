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21 грудня • оновлено в 21:28
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"Безмозкі раби": мережу обурило масове поклоніння росіян вбивці-Сталіну. Фото

3.8т
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У суботу, 21 грудня, в Москві влаштували заходи на честь 140-річчя від дня народження радянського диктатора, що прирік на смерть безліч людей, Йосипа Сталіна.

Фото і відео заходів з'явилися в соціальних мережах і викликали бурхливе обговорення серед користувачів (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Більшість здивувало те, що незважаючи на злочини диктатора, з кожним роком все більше активістів несуть квіти до його пам'ятника і влаштовують численні ходи. Крім того, в Москві та інших містах на фасадах будинків вивісили великі проекції Сталіна з підписом "Я повернуся".

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Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

"Цвинтар цивілізації. У всьому світі люди несуть квіти жертвам сталінських репресій і тільки в Росіїїх головному кату. У цьому ГУЛАГу вже нічого не змінити", – відреагував блогер Vіtаuskаs.

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Twitter Коли Лукойлова

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Twitter Коли Лукойлова

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

Мережу обурило поклоніння РФ вбивці-Сталіну

"Ніхто не знищив стільки комуністів, скільки Сталін. Комуністи, які обожнюють вусатого людожера, вони мазохісти чи ідіоти?", "Парад моральних виродків", "Цей народ постійно шукає собі царя", "Не заважайте мертвим ховати своїх мерців", "І у багатьох же предки знищені були цим людожером. Раби безмозкі", – додали в коментарях.

"Безмозкі раби": мережу обурило масове поклоніння росіян вбивці-Сталіну. Фото
"Безмозкі раби": мережу обурило масове поклоніння росіян вбивці-Сталіну. Фото
"Безмозкі раби": мережу обурило масове поклоніння росіян вбивці-Сталіну. Фото

Відзначився в день народження Сталіна і колишній прем'єр-міністр України, соратник президента-втікача Віктора Януковича Микола Азаров. Він розмістив у соцмережі фото Сталіна з його цитатою.

"Або старий остаточно їб*нувся – або ФСБшники вже просто автоматично пишуть під копірку за кремлівськими вказівками всяку пургу від його імені", – відреагував політолог Олексій Голобуцький.

"Безмозкі раби": мережу обурило масове поклоніння росіян вбивці-Сталіну. Фото
"Безмозкі раби": мережу обурило масове поклоніння росіян вбивці-Сталіну. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зафіксували рекордний рівень схвалення радянського диктатора Йосипа Сталіна – сумарно близько 70% відсотків росіян позитивно оцінили його роль в історії.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Йосип Сталін
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Русские – не просто рабы, которые страдают от тягот рабства , русские – профессиональные рабы, которые гордятся своим рабством…»В Тольятти сотрудники прокуратуры, ФСБ, МВД и ветеринарных служб накрыли производство мясной продукции из павших и больных животных, которое поступало в детские сады и школы города! В декабре 2019 года силовики проверили ООО "Мясная провинция" и ООО «Мясной провиант» (оба - г. Тольятти, ул. Базовая, д. 20, стр.8), выявили и изъяли свыше 50 тонн мяса неизвестного происхождения без документов и клейм, с признаками гниения, болезней, предназначенной для поставки через посредников в детские сады и школы г. Тольятти, а также в различные учреждения области. Такое "мясо" разделывалось, вымачивалось в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха и придания товарного вида, после чего замораживалось для дальнейшей реализации.
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2
Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, прям с червями ? Мальчик был распятый ?
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0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Злопыхатель Вежливый, Злопыхатель Вежливый, профессиональный нераб, расскажи лучше, как в славном граде Kyeве недавно детей в школе кормили похожей на блeвoтину "едой" с червями. Об этом писал обоз
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2
2
Он Алекс
Он Алекс
Россияне несут цветы грузину, который вырезал за время своего правления половину населения России.. даже не удивляет, особенно после того как в Питере пару лет назад мост назвали в честь Кадырова, который тоже резал россиян ...
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4
2
Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Это духовные скрепы и лишняя хромосома!
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