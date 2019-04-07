"Покидьки зі зброєю": Лебединський пояснив відмінність українців від росіян

Глобальної ненависті між українським і російським народами немає, оскільки більшість розуміє, що в агресії до України винне не все населення РФ, а "покидьки, які взяли владу й озброїлися до зубів".

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський. Він також підкреслив, що українці відрізняються від росіян.

"Українці замучені, але вони добріші. Щоправда, вони все ще не так толерантні, як західне суспільство, і настільки зайняті своїми насущними проблемами, що іноді можуть пройти повз сусіда, якому погано", – сказав він.

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"Я був свідком ситуації в центрі Києва, коли до лежачої на проїзді людині ніхто не підходив, всі обходили та переступали, і міліцію і швидку ніхто не викликав, поки я не почав кричати перехожим та у вікна будинку, під яким він лежав. Ось у США такого просто неможливо собі уявити. А в Росії й Україні можливо, на жаль", – продовжив музикант.

Він також вважає, що прості росіяни розуміють, що поодинці або маленькою групою зараз не зможуть зрушити систему в Росії "ні на міліметр".

"Це поки нереально. Поки там не буде тієї критичної маси людей, які візьмуть на себе сміливість загинути під кулями, щоб мільйони інших стали вільними, в Росії нічого не зміниться", – підсумував Лебединський.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лебединський підтримав Володимира Зеленського, привітавши його в Facebook із перемогою на першому турі виборів президента.

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