Поки охоронець в Україні буде отримувати більше лікаря – ми всі житимемо в хворобах
Вчора говорив зі знайомим анестезіологом.
Рекрутери по всій країні засипають лікарів-анестезіологів вакансіями роботи в Польщі з миттєвою адаптація і зарплатою від 80 до 300 тисяч гривень.
Аналогічна вакансія в приватних клініках України оцінюється зараз в 3-5 тисяч гривень за зміну.
Саме ця спеціалізація виявилася на першій лінії боротьби з коронавірусів.
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Товарищ говорит.
Ранее, врачи зачастую отказывались от заманчивых предложений и ждали, что ситуация с кадрами и оплатой труда станет лучше. Но теперь, после провала всех обещаний по условиям работы и зарплате - аргументов оставаться больше нет.
Открыл утром вакансии.
Украинский Государственный Центр Занятости ищет врача анестезиолога с опытом работы от 2-х лет в районный центр Винницкой области на полный день за зарплату в 5000 гривен/месяц.
5000 гривен в месяц на десятом месяце борьбы с коронавирусом и рассказов о достойной оплате труда для врачей.
А рядом. Тут же.
В этом же районном центре ищут охранника на зарплату 8’900 гривен в месяц.
Скажите.
Какая должна быть мотивация у врачей и дальше оставаться в государственной медицине на этой унизительной зарплате?!
Зачем?!
Зачем врачам надо унижаться и намекать пациентам на доплаты в халат, если можно уйти в частную медицину или вообще уехать - и честно/законно получать рыночную оплату за свой труд?!
И вот на этом фоне.
Приходит вдруг новость о выплате 170 миллионов гривен бонуса Витренко.
Я не имею ничего против бонусов для успешных топ-менеджеров.
Но какие же вы бл*ди.
170’000’000 - это 4’250 врачей инфекционных отделений могли бы получить в декабре доплату по 40’000 гривен каждый.
Доплату.
За которую вам бы кривого слова не сказали. Простили бы вам многое - аплодировали бы вам стоя.
Доплату.
Которую вы С*КИ из Кабмина и ОП обещаете им ежемесячно начиная с Марта 2020 года.
Это именно вы.
Принуждаете врачей уходить с любимой работы и валить из родной страны.
Запомните.
До тех пор пока охранник в этой стране будет получать больше учителя и врача - мы все будем жить в невежестве, болезнях и г*вне.