"Поки не стане на коліна": у ПЦУ закрили шлях Кирилу в Україну

Глава РПЦ патріарх Кирил навряд чи коли-небудь ще зможе відвідати Україну. Насамперед це пов'язано з його статусом російського чиновника, а також із відповідальністю за загибель десятків тисяч українців у війні проти Росії.

Про це розповів заступник голови Управління зовнішніх зв'язків ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Те, що він хотів би приїхати сюди, це одна справа. Поки між Росією та Україною немає миру, поки Росія веде війну, він сюди не може приїхати. Не просто тому, що він такий релігійний лідер, таку позицію займає, а він – чиновник російського уряду, який охороняється Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Й уявити собі, щоб ФСБ РФ приїхала сюди і, відповідно, з усіма цими протоколами, як вони це роблять завжди під час візитів за кордоном, забезпечила (охорону Кирила. – Ред.)..." – зазначив священнослужитель.

Патріарх Кирил у Києві "Власти.нет"

На підтвердження своїх слів Зоря нагадав про безпрецедентні заходи безпеки у зв'язку з візитом глави РПЦ до Києва за часів правління експрезидента-втікача України Віктора Януковича.

"Я дуже добре пам'ятаю, як його супроводжував автобус із автоматниками. Мікроавтобус виїжджав із Лаври. Я жив навпроти Лаври й із вікон бачив, коли виїжджав кортеж і мікроавтобус з відчиненими дверима, де сиділи озброєні люди. Це за часів Януковича. Якщо вони тоді боялися так..." – підкреслив архієпископ ПЦУ.

Крім того, нагадав він, Кирилу закрита дорога в Україну, поки він не захоче приїхати сюди з метою каяття за злочини і вбивства своєї країни.

"Поки не буде готовий Московський патріарх приїхати сюди зі словами "прощаємо і просимо прощення", поки він не буде готовий прийти до стіни біля Михайлівського та стати хоча б на одне коліно перед загиблими, як це свого часу зробив Віллі Брандт у Варшаві як канцлер Німеччини, коли вперше приїхав як глава держави після закінчення Другої світової війни, Московському патріарху тут буде нічого робити. Ну й тим паче з церковної точки зору, поки він не буде готовий визнати ПЦУ як помісну православну церкву", – підсумував Зоря.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше патріарх Кирил заявив, що після того, як президентом України став Володимир Зеленський, в країні зменшився тиск на парафіян "канонічної церкви".

Водночас глава РПЦ нахабно висловився про Православну церкву України, назвавши її "розкольницьким угрупованням".

У ПЦУ відповіли на його випади, нагадавши, що агресія РПЦ проти прихильників української автокефалії закінчиться сумно виключно для Москви.

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