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Поки друзі чекали: у Харкові жорстоко згвалтували дівчинку

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У ніч на 26 липня, в Куп'янському районі Харкова 28-річний маніяк поглумився над 17-річною дівчинкою.

Інцидент стався, коли неповнолітня розпивала алкогольні напої в компанії зловмисника і двох хлопців. Про це повідомляє прес-служба ГУ НПУ в Харківській області.

Про те, що трапилося в чергову частину Куп'янського відділу поліції заявила мати потерпілої.

У Харкові жорстоко згвалтували дівчинку

У Харкові жорстоко згвалтували дівчинку

styler.rbc.ua

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Відомо, що товариші дівчини запропонували їй покататися на автомобілі. Приїхавши в сільську місцевість, зловмисник попросив хлопців вийти з автомобіля і залишився з потерпілою наодинці. Чоловік із застосуванням фізичного насильства скоїв з неповнолітньою статевий акт. Після скоєння злочину зловмисник відвіз потерпілу до міста.

Чоловіка і двох юнаків 17-ти і 18-ти років заарештували в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (згвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на популярному українському курорті затримали маніяка-збоченця. Він займався розбещенням дітей.

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Місце
Україна Харків
Тег
зґвалтування
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Внаукраина окончательно скатилась в сплошную уголовщину, где изнасилования и педофилия обычное ежедневное явление. В принципе для нерабов это нормально
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Окраинзге мир
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Сало Уронили
Сало Уронили
шлюха мохнаткой торговала а чуваков по гнилой статье
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