Поки батько захищає Україну, його малюк бореться за життя

Маленькому синові військового, який зараз служить в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, терміново потрібна допомога.

Дитина бореться за життя, у найближчі дні необхідно зібрати 38 тисяч гривень на хіміотерапію, а ресурси родини вичерпані. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook військовослужбовець 24 штурмового батальйону "Айдар" ЗСУ Євгенiя Шпак.

Вона розповіла про свого побратима і про біду, з якою зіткнулася його сім'я.

"Багато хто в нашому батальйоні знають бійця з позивним "Святий". Це справжній воїн, патріот, мужня і порядна людина. У його будинок прийшла біда. Захворів його єдиний синочок Єлисей 13.03.17 року народження.

Незважаючи на маленький вік, дитині поставили важкий діагноз – гиперлейкоцитоз, анемія, тромбоцітонемія (лейкемія, 3 стадія) ", – написала Євгенія.

Василь Левченко ( "Святий") і його маленький син Єлисей

Довгий час за здоров'я малюка сім'я боролася своїми силами. "Святий" нікому з батальйону ні про що не говорив через скромність.

"Так завжди буває, що по справжньому сильні люди не люблять просити про допомогу. Але гроші закінчилися і зараз необхідно внести за хіміотерапію 38 000 грн (1500 доларів). А сили сім'ї вичерпалися. Так, я розумію – в країні війна, зараз складне економічне становище. Але хіба може коштувати життя дитини 38 000?", - додала побратим Василя Левченка.

Євгенія також вказала номер картки батька хворого малюка, на яку небайдужі люди можуть перевести допомогу.

5168 7427 0981 1222 Левченко Василь Сергійович (ПриватБанк).

Чужих дітей не буває?

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовослужбовці Збройних сил України взяли в полон на Донбасі найманця російських окупантів. Це сталося в районі окупованої Горлівки.

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