"Покемон", велосипед, Біблії і сигари: Зеленський за рік президентства отримав 181 подарунок

За рік із дня інавгурації у 2019-му шостий президент України Володимир Зеленський отримав 181 подарунок від західних партнерів та українців.

Наприклад, Секретна розвідувальна служби МЗС Великобританії презентувала йому зібрання творів Шекспіра, а відомий китайський бізнесмен Джека Ма – порцелянову статуетку "Покемон". Про це йдеться у відповіді ОП на запит "Українських Новин".

Зазначається, що третину подарунків, приблизно 60, глава держави отримав у 2019 році від іноземних лідерів, делегацій і компаній. Так, у день інавгурації, 20 травня 2019-го, делегація США подарувала йому коробку сигар із орлом на кришці, президент Угорщини Янош Адер – статуетку, делегація Казахстану – годинник, а Румунії – подарункову ручку.

За рік із дня інавгурації Зеленський отримав 181 подарунок

За перші пів року президентства Зеленський отримав презент від колишнього голови Європейської ради Дональда Туска – краватку Hermes, від бізнесменів Китаю – червону вазу з малюнком квітів, сувій із драконом і птицею, а також сувій із зображенням мосту. Від представника прем'єр-міністра Японії президенту піднесли скатертину, від американських сенаторів – металеву тарілку з символікою США, від глави Фінляндії – вазу, від МЗС Польщі і Швеції – запонки і дизайнерську тарілку з металу відповідно, від делегацій Словаччини, Ізраїлю та Франції – тарілку з кришталю, статуетку та ручку.

Подарунки Зеленського ukranews.com

Під час візиту Зеленського до Туреччини йому подарували аж 10 презентів, серед яких краватка від президента Реджепа Таїпа Ердогана, цукорниця, мішечок із горохом нут і насінням коріандру. А після прибуття з офіційним візитом до Естонії шостий президент України отримав п'ять подарунків, серед яких були знаменитий велосипед і маска для сну.

Подарунки Зеленського ukranews.com

Під час перебування в Литві від президента Гітанаса Науседа Зеленському подарували краватку і брошку, в Латвії – запонки від спікера Сейму, в Польщі – графин і набір склянок, а в Японії – годинник на дерев'яній дошці.

До всього іншого, отримував подарунки президент і в Україні. Наприклад, банку з написом "Слава Україні" і табличкою з в'язниці від звільненого з кремлівського полону режисера Олега Сенцова, а також м'яку іграшку "Сова" від ексголови Харківської ОДА Юлії Світличної.

Подарунки Зеленського ukranews.com

Під час робочого візиту до Одеси Зеленському презентували кепку "гоцманка" і керамічну статуетку "дельфін", на Чорнобильську атомну електростанцію – дозиметр, а на схід – дерев'яну табличку з написом "Україна або смерть".

Крім цього, в 2019 році Володимиру Зеленському дарували Біблії, ікони з бісеру, вишиванку, його портрет, картину "Зе! Команда" і до сотні різних книжок.

Подарунки Зеленського ukranews.com

Подарунки Зеленського ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський не захотів узяти власний бюст, який йому презентували журналісти телеканалу "1+1" у Черкасах. Він здивувався такому подарунку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!