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21 квітня • оновлено в 20:18
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"Покемон", велосипед, Біблії і сигари: Зеленський за рік президентства отримав 181 подарунок

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За рік із дня інавгурації у 2019-му шостий президент України Володимир Зеленський отримав 181 подарунок від західних партнерів та українців.

Наприклад, Секретна розвідувальна служби МЗС Великобританії презентувала йому зібрання творів Шекспіра, а відомий китайський бізнесмен Джека Ма – порцелянову статуетку "Покемон". Про це йдеться у відповіді ОП на запит "Українських Новин".

Зазначається, що третину подарунків, приблизно 60, глава держави отримав у 2019 році від іноземних лідерів, делегацій і компаній. Так, у день інавгурації, 20 травня 2019-го, делегація США подарувала йому коробку сигар із орлом на кришці, президент Угорщини Янош Адер – статуетку, делегація Казахстану – годинник, а Румунії – подарункову ручку.

За рік із дня інавгурації Зеленський отримав 181 подарунок

За рік із дня інавгурації Зеленський отримав 181 подарунок

За перші пів року президентства Зеленський отримав презент від колишнього голови Європейської ради Дональда Туска – краватку Hermes, від бізнесменів Китаю – червону вазу з малюнком квітів, сувій із драконом і птицею, а також сувій із зображенням мосту. Від представника прем'єр-міністра Японії президенту піднесли скатертину, від американських сенаторів – металеву тарілку з символікою США, від глави Фінляндії – вазу, від МЗС Польщі і Швеції – запонки і дизайнерську тарілку з металу відповідно, від делегацій Словаччини, Ізраїлю та Франції – тарілку з кришталю, статуетку та ручку.

Подарунки Зеленського

Подарунки Зеленського

ukranews.com

Під час візиту Зеленського до Туреччини йому подарували аж 10 презентів, серед яких краватка від президента Реджепа Таїпа Ердогана, цукорниця, мішечок із горохом нут і насінням коріандру. А після прибуття з офіційним візитом до Естонії шостий президент України отримав п'ять подарунків, серед яких були знаменитий велосипед і маска для сну.

Подарунки Зеленського

Подарунки Зеленського

ukranews.com

Під час перебування в Литві від президента Гітанаса Науседа Зеленському подарували краватку і брошку, в Латвії – запонки від спікера Сейму, в Польщі – графин і набір склянок, а в Японії – годинник на дерев'яній дошці.

До всього іншого, отримував подарунки президент і в Україні. Наприклад, банку з написом "Слава Україні" і табличкою з в'язниці від звільненого з кремлівського полону режисера Олега Сенцова, а також м'яку іграшку "Сова" від ексголови Харківської ОДА Юлії Світличної.

Подарунки Зеленського

Подарунки Зеленського

ukranews.com

Під час робочого візиту до Одеси Зеленському презентували кепку "гоцманка" і керамічну статуетку "дельфін", на Чорнобильську атомну електростанцію – дозиметр, а на схід – дерев'яну табличку з написом "Україна або смерть".

Крім цього, в 2019 році Володимиру Зеленському дарували Біблії, ікони з бісеру, вишиванку, його портрет, картину "Зе! Команда" і до сотні різних книжок.

Подарунки Зеленського

Подарунки Зеленського

ukranews.com

Подарунки Зеленського

Подарунки Зеленського

ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський не захотів узяти власний бюст, який йому презентували журналісти телеканалу "1+1" у Черкасах. Він здивувався такому подарунку.

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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