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22 вересня • оновлено в 10:30
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/ Суспільство

Показував дітям статевий орган: у Запоріжжі збоченця впіймали на гарячому

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У четвер, 19 вересня, у Запоріжжі очевидці спіймали на гарячому 60-річного педофіла, який демонстрував дітям свій статевий орган.

Інцидент стався близько 19:30 на вулиці Леппік. Про це повідомляється в Instagram-пабліку "Запоріжжя сьогодні".

Відомо, що збоченець приїхав на авто з тонованими стеклами, з номерами АР 9082 АІ. На машині були наклейки "туфельки", "в авто дитина" і "70".

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Літній чоловік публічно задовольняв свою хіть, перебуваючи перед переляканими дітьми.

"Припаркувався біля дітей, почав кружляти навколо них, потім дістав з штанів і почав на них д..." — повідомляється в пості.

Автор повідомлення просить місцевиx жителів провести бесіду зі своїми дітьми, адже розпусникові вдалося сховатися.

У Запоріжжі збоченця впіймали на гарячому

У Запоріжжі збоченця впіймали на гарячому

instagram.com/zptoday

У Запоріжжі збоченця впіймали на гарячому

У Запоріжжі збоченця впіймали на гарячому

instagram.com/zptoday

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові педофіл по-звірячому зґвалтував дитину. В мережі оприлюднили фото злочинця.

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Місце
Україна Запоріжжя
Тег
педофiли
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70rus xxx
70rus xxx
В чем новость,это будни Окраины.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
70rus xxx, это ты был, педрило. Сомнений нет! Только такая дрянь, как Кацaп, это делает! Держи педофила!
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