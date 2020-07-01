Показник захворюваності на COVID-19 в Україні майже дійшов до критичної межі

В Україні за останню добу показник захворюваності підскочив і склав 58 осіб на сто тисяч населення.

Водночас усього на 6,5% задіяні апарати ШВЛ, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"У нас доволі непоганий догляд за хворими. Адже й рівень задіяння ШВЛів, і рівень смертності досить низький. Ми також стали краще захищати медичних працівників. Якщо в середині квітня серед захворілих медики складали п’яту частину, то зараз їх 9,5%. Будь-який хворий має отримати всю необхідну допомогу, але медиків треба захищати найбільше, адже вони – на передовій", – зазначив глава держави Володимир Зеленський.

Крім того, Кабінет міністрів попередив українців, що потрібно готуватися до другої хвилі епідемії коронавірусу.

Додамо, що раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначав, що показник у 60 хворих людей на 100 тисяч населення – це ліміт, за якого треба буде посилювати карантинні обмеження на рівні країни та окремих областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 1 липня згідно з постановою уряду ухвалено рішення про посилення протиепідемічних заходів.