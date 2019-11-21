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21 листопада • оновлено в 16:40
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"Показний патріотизм!" Клітіна оскандалилася заявою про українське свято

3.2т
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Фігурантка секс-скандалу із депутатами у Верховній Раді й "жертва" ще однієї переписки пранкера "Джокера", заступниця міністра інфраструктури і транспорту Олександра Клітіна обізвала День вишиванки "показовим патріотизмом".

Скандальною заявою дівчина відмітилася у Facebook, пост вона опублікувала 16 травня 2019 року. Зазначимо, що це національне свято українці відзначають щороку 21 травня.

"Я знаю, що мене закидають, мабуть, тапками, але день вишиванки мені нагадує 8 березня. Такий собі день показного патріотизму – одягаємо раз на рік і обов’язково фото", – написала вона.

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Олександра Клітіна

Олександра Клітіна

Instagram

Але лише на цьому висловлюванні Клітіна не зупинилася і в коментарях під своїм постом вступила у запеклу суперечку з підписниками. Ті зі свого боку назвали поведінку чиновниці не гідною для українки.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Олександра Клітіна

Скриншот

Скриншот

Facebook/Олександра Клітіна

Скриншот

Скриншот

Facebook/Олександра Клітіна

Скриншот

Скриншот

Facebook/Олександра Клітіна

Скриншот

Скриншот

Facebook/Олександра Клітіна

Скриншот

Скриншот

Facebook/Олександра Клітіна

Скриншот

Скриншот

Facebook/Олександра Клітіна

Скриншот

Скриншот

Facebook/Олександра Клітіна

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Автор
Марта Рок
Теми
Секс-скандали в Верховній Раді України День вишиванки
Особа
Олександра Клітіна
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України секс скандал Партія Слуга народу
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Хо Хол
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не любят cвыни правду
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