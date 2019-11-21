"Показний патріотизм!" Клітіна оскандалилася заявою про українське свято

Фігурантка секс-скандалу із депутатами у Верховній Раді й "жертва" ще однієї переписки пранкера "Джокера", заступниця міністра інфраструктури і транспорту Олександра Клітіна обізвала День вишиванки "показовим патріотизмом".
Скандальною заявою дівчина відмітилася у Facebook, пост вона опублікувала 16 травня 2019 року. Зазначимо, що це національне свято українці відзначають щороку 21 травня.
"Я знаю, що мене закидають, мабуть, тапками, але день вишиванки мені нагадує 8 березня. Такий собі день показного патріотизму – одягаємо раз на рік і обов’язково фото", – написала вона.
Олександра Клітіна
Але лише на цьому висловлюванні Клітіна не зупинилася і в коментарях під своїм постом вступила у запеклу суперечку з підписниками. Ті зі свого боку назвали поведінку чиновниці не гідною для українки.
Скриншот
Facebook/Олександра Клітіна
Скриншот
Facebook/Олександра Клітіна
Скриншот
Facebook/Олександра Клітіна
Скриншот
Facebook/Олександра Клітіна
Скриншот
Facebook/Олександра Клітіна
Скриншот
Facebook/Олександра Клітіна
Скриншот
Facebook/Олександра Клітіна
Скриншот
Facebook/Олександра Клітіна
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.
Незабаром після скандалу пранкер "Джокер" опублікував листування з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину у соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не помітивши тролінгу.
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відреагував на секс-скандал, фігуранткою якого стала його заступниця Олександра Клітіна. Він заявив, що ситуація стала приводом для падіння довіри до чиновниці.
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