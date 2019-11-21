"Показний патріотизм!" Клітіна оскандалилася заявою про українське свято

Фігурантка секс-скандалу із депутатами у Верховній Раді й "жертва" ще однієї переписки пранкера "Джокера", заступниця міністра інфраструктури і транспорту Олександра Клітіна обізвала День вишиванки "показовим патріотизмом".

Скандальною заявою дівчина відмітилася у Facebook, пост вона опублікувала 16 травня 2019 року. Зазначимо, що це національне свято українці відзначають щороку 21 травня.

"Я знаю, що мене закидають, мабуть, тапками, але день вишиванки мені нагадує 8 березня. Такий собі день показного патріотизму – одягаємо раз на рік і обов’язково фото", – написала вона.

Олександра Клітіна Instagram

Але лише на цьому висловлюванні Клітіна не зупинилася і в коментарях під своїм постом вступила у запеклу суперечку з підписниками. Ті зі свого боку назвали поведінку чиновниці не гідною для українки.

Скриншот Facebook/Олександра Клітіна

Скриншот Facebook/Олександра Клітіна

Скриншот Facebook/Олександра Клітіна

Скриншот Facebook/Олександра Клітіна

Скриншот Facebook/Олександра Клітіна

Скриншот Facebook/Олександра Клітіна

Скриншот Facebook/Олександра Клітіна

Скриншот Facebook/Олександра Клітіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.

Незабаром після скандалу пранкер "Джокер" опублікував листування з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину у соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не помітивши тролінгу.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відреагував на секс-скандал, фігуранткою якого стала його заступниця Олександра Клітіна. Він заявив, що ситуація стала приводом для падіння довіри до чиновниці.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!