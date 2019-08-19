"Покажемо справжніх Героїв!" Соколова потужно висловилася про парад

Журналістка Яніна Соколова закликала українців підтримати Марш Захисників України, щоб подякувати їм за подвиги і мир в більшості міст країни.

Вона також зазначила, що, прийшовши на парад, українці продемонструють Росії, що їй не вдалося заволодіти серцями справжніх патріотів. Сильний заклик до співгромадян телеведуча опублікувала на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Треба ще раз продемонструвати, що в країні є справжні Герої, ще раз віддати їм шану, ще раз потиснути руку і вклонитися до землі. Для того, щоб ви щоранку могли прокидатися і цілувати своїх дітей, дивитися в чисте небо і дякувати їм за те, що ми маємо зараз спокій у багатьох містах. Російська Федерація анексувала наші території, але вона не анексувала наші серця. Я хочу, щоб ви прийшли і показали цим хлопцям та дівчатам, кому насправді ми повинні бути вдячні кожен день", – підкреслила Соколова.

Вона підкреслила, що щира подяка Героям – це ознака того, що вони ризикують своїм життям недаремно.

"Всім військовим і тим, хто воював на сході, і тим, хто зараз, і тим, хто буде воювати, хочу сказати тільки одне – дякую, завдяки тобі ми живемо", – зворушливо підсумувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова проникливо подякувала кожному воїну ЗСУ за протистояння російському агресору і закликала всіх українців приєднуватися до акції "Завдяки тобі". Її сенс полягає в тому, щоб при зустрічі військового прикладати руку до серця на знак подяки за мир.

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