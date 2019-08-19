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"Покажемо справжніх Героїв!" Соколова потужно висловилася про парад

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Журналістка Яніна Соколова закликала українців підтримати Марш Захисників України, щоб подякувати їм за подвиги і мир в більшості міст країни.

Вона також зазначила, що, прийшовши на парад, українці продемонструють Росії, що їй не вдалося заволодіти серцями справжніх патріотів. Сильний заклик до співгромадян телеведуча опублікувала на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Треба ще раз продемонструвати, що в країні є справжні Герої, ще раз віддати їм шану, ще раз потиснути руку і вклонитися до землі. Для того, щоб ви щоранку могли прокидатися і цілувати своїх дітей, дивитися в чисте небо і дякувати їм за те, що ми маємо зараз спокій у багатьох містах. Російська Федерація анексувала наші території, але вона не анексувала наші серця. Я хочу, щоб ви прийшли і показали цим хлопцям та дівчатам, кому насправді ми повинні бути вдячні кожен день", – підкреслила Соколова.

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Вона підкреслила, що щира подяка Героям – це ознака того, що вони ризикують своїм життям недаремно.

"Всім військовим і тим, хто воював на сході, і тим, хто зараз, і тим, хто буде воювати, хочу сказати тільки одне – дякую, завдяки тобі ми живемо", – зворушливо підсумувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова проникливо подякувала кожному воїну ЗСУ за протистояння російському агресору і закликала всіх українців приєднуватися до акції "Завдяки тобі". Її сенс полягає в тому, щоб при зустрічі військового прикладати руку до серця на знак подяки за мир.

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Теми
День Незалежності Парад на День Незалежності
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна Київ
Тег
Збройні сили України
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
сявка
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Марш Защитников Украины ...по маршруту знакомому хероям нынешней Украины 16.08.1944 г. по улицам Киева прошли почти тридцать семь тысяч пленных немцев, включая 549 офицеров, построенные шеренгами по десять человек в ряд. Маршрут их движения лично одобрил Никита Хрущев – его общая длина составила двадцать один километр. Военнопленные шагали по Киеву в течение пяти часов – с десяти утра и до трех часов дня. Пройдя по Мельникова, серая колонна проследовала по улицам Артема и Александра Горовица – нынешней Большой Житомирской, которая носила тогда имя одного из лидеров Январского восстания. Затем пленных вывели на улицу Короленко – нынешнюю Владимирскую. Они пересекли площадь Красных Героев Перекопа – современную Софийскую площадь и спустились на площадь Калинина – нынешний Майдан. Дальнейший путь колонны, растянувшейся в длину на пять километров, прошел по разрушенному Крещатику, Красноармейской улице, бульвару Шевченко и Брест-Литовскому шоссе.
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