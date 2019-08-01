Молодик в серпні: як приманити гроші

Молодик 1 серпня 2019 року можна використовувати для очищення свідомості від негативних думок.

У цей день можна закласти основи свого майбутнього лідерства. Про це OBOZREVATEL розповів маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

"Цього дня відбувається величезна кількість всяких феноменів. Вважається, що у всесвіті в цей час проявляються руйнівні програми. Якщо не дотримуватися запобіжних заходів, то ці програми можуть зруйнувати удачу, викликати хвороби або, наприклад, спровокувати ДТП. Тому молодика завжди побоювалися. В цей час намагалися не виходити на вулицю і не починати важливих справ", – попередив він.

Молодик в небі, ілюстрація Pinterest

За словами Ігоря Мехеди, молодик – найкращий час для очищення на всіх рівнях. "Зазвичай в 29 місячний день читають молитви, практикують медитації, здійснюють обмивання та інші очисні дії. Можна викинути зі своєї свідомості погані ментальні установки, погані думки, зневіру в собі".

Він також розповів про те, що це найкращий час для побудови планів і закладки фундаменту майбутніх перемог. "Молодик і повний місяць порівнюють з жінкою. Молодик символізує вагітну жінку. Дитина розвивається в ній, але вона ще не з'явилася на світ. Повний місяць – це символ народження. Молодик – символ прихованого потенціалу, повний місяць – його реалізації. Молодик впливає на все, що приховано і таємно і має з'явитися, а повний місяць – на те, що явно і відкрито", – пояснив маг.

"На молодика прийнято планувати нові починання. Наприклад, людина хоче відкрити свою справу, і в цей день можна закласти молитовну основу для того щоб в майбутньому ця справа процвітала. Молодик 1 серпня відбуватиметься в знаку Лева. Це знак лідерства. Тому на цей молодик закладається все те, що допоможе людині стати лідером в соціумі", – порекомендував він.

Ігор Мехеда поділився ритуалом на привернення грошей, який можна провести 1 серпня. "Гаманець з грошима потрібно відкрити, показати темному небу і сказати: "Гроші, гроші, але більше грошей".

За його словами, бажано проводити цей обряд як на молодика, так і на повний місяць, який в серпні випадає на 15 число. "Якщо обидві точки стикнулися, це дасть більший фінансовий потік, ніж якщо проводити ритуал тільки на повний місяць або тільки на молодик", – підкреслив він.

Ігор Мехеда нагадав про те, що в серпні буде два молодика. Наступний відбудеться 30 числа. "Він буде в знаку Діви – знаку конкретизації абстрактних проектів, тому властивості цих двох молодиків різні", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про День Блискавокі Громів і про ритуали, які проводяться на нього щорічно 1-2 серпня.

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