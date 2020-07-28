Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір

Олексій Тітофф Суспільство 03:00, 28.07.2020

Опубліковані оптичні ілюзії, які можуть обдурити зір. Адже на перший погляд відповідь здається лежачою на поверхні, але загадка не так проста.

Ілюзії були представлені професором Техаського університету в Ель-Пасо Девідом Новіком, передає "Медуза".

Загадки:

Якого кольору шматочок скла посередині?

Якого кольору символ інь і ян, одного або декілька?

Якого кольору ягоди на фото: синього, червоного або болотного?

Якого кольору тенісні м'ячі?

Відповіді можна дізнатися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У Путіна відмовилися гарантувати перемир'я на Донбасі

Полтавського "терориста" не можуть знайти вже четверту добу: в поліції пояснили, в чому складність

Заступник голови ОПУ Тимошенко влаштував розбірки зі ЗМІ: хамив і погрожував силою

Луческу залишається в "Динамо"

Росія привела в готовність штаби і мобілізаційну базу в Криму, – Кривонос