Показано оптичні ілюзії, які спритно можуть обманути зір
Опубліковані оптичні ілюзії, які можуть обдурити зір. Адже на перший погляд відповідь здається лежачою на поверхні, але загадка не так проста.
Ілюзії були представлені професором Техаського університету в Ель-Пасо Девідом Новіком, передає "Медуза".
Загадки:
Якого кольору шматочок скла посередині?
Якого кольору символ інь і ян, одного або декілька?
Якого кольору ягоди на фото: синього, червоного або болотного?
Якого кольору тенісні м'ячі?
Відповіді можна дізнатися тут.
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