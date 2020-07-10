Показані малюнки-загадки, які обманюють зір: спробуйте пройти
Концентрація уваги добре допомагає в екстрених ситуаціях і при вирішенні складних завдань. Для тренування зору і більшого зосередження уваги створюються різні вправи.
Портал "Пікабу" запропонував шість задачок, які допоможуть протестувати рівень уваги.
1. Чий силует на зображенні?
2. Де сховався напис "Знижка 100%"?
3. Скільки трикутників на малюнку? (Враховуйте тільки чисті фігури, всередині яких немає зміни кольору).
4. Скільки грошових купюр загубили на вулицях міста?
5. Чи є на зображенні реклама смартфонів?
6. Скільки усміхнених котиків на зображенні?
Відповіді можна дізнатися тут.
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