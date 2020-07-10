Показані малюнки-загадки, які обманюють зір: спробуйте пройти

Тимур Григоренко Суспільство 02:24, 11.07.2020

Концентрація уваги добре допомагає в екстрених ситуаціях і при вирішенні складних завдань. Для тренування зору і більшого зосередження уваги створюються різні вправи.

Портал "Пікабу" запропонував шість задачок, які допоможуть протестувати рівень уваги.

1. Чий силует на зображенні?

2. Де сховався напис "Знижка 100%"?

3. Скільки трикутників на малюнку? (Враховуйте тільки чисті фігури, всередині яких немає зміни кольору).

4. Скільки грошових купюр загубили на вулицях міста?

5. Чи є на зображенні реклама смартфонів?

6. Скільки усміхнених котиків на зображенні?

Відповіді можна дізнатися тут.

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