Показані кумедні способи захисту таксистів від COVID-19. Фото

Олексій Тітофф Суспільство 02:40, 25.07.2020

У мережі опублікували найдивніші способи захисту водіїв таксі від коронавірусу (COVID-19).

Користувачі Twitter викладали знімки водіїв, які придумали і спорудили саморобні способи захисту від вірусу.

На показаних фото видно, що таксисти обклеїли сові робоче місце плівкою. Деякі огородили половину салону клейонкою. Також для спілкування і отримання грошей водії спорудили деякі "рукава", які тягнуться по салону машини.

Салон авто в плівці
Twitter
Захист від інфекції
Twitter
Авто в клейонці
Twitter
Таксист захистив авто від вірусу
Twitter
Машина в плівці
Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські дослідники з'ясували, що найкращими для захисту від коронавірусу є захисні маски медичного типу N99 і N95. За словами дослідників, ці маски зменшують ризик зараження 94-99% після 20 хвилин перебування в дуже забрудненому місці.

Раніше український лікар Євген Комаровський запропонував радикальний спосіб захисту від COVID-19 людей із групи ризику.

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