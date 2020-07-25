Показані кумедні способи захисту таксистів від COVID-19. Фото

У мережі опублікували найдивніші способи захисту водіїв таксі від коронавірусу (COVID-19).

Користувачі Twitter викладали знімки водіїв, які придумали і спорудили саморобні способи захисту від вірусу.

На показаних фото видно, що таксисти обклеїли сові робоче місце плівкою. Деякі огородили половину салону клейонкою. Також для спілкування і отримання грошей водії спорудили деякі "рукава", які тягнуться по салону машини.

Салон авто в плівці Twitter

Захист від інфекції Twitter

Авто в клейонці Twitter

Таксист захистив авто від вірусу Twitter

Машина в плівці Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські дослідники з'ясували, що найкращими для захисту від коронавірусу є захисні маски медичного типу N99 і N95. За словами дослідників, ці маски зменшують ризик зараження 94-99% після 20 хвилин перебування в дуже забрудненому місці.

Раніше український лікар Євген Комаровський запропонував радикальний спосіб захисту від COVID-19 людей із групи ризику.