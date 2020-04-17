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17 квітня • оновлено в 19:59
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Медичка пояснила відмову лікувати по-звірячому побитого ветерана АТО з Києва: у нього множинні забиті місця і садна

8.4т
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У лікарні №17 Києва стверджують, що не виганяли по-звірячому побитого пацієнта, ветерана АТО Віктора Симончука.

Як розповіла OBOZREVATEL в.о. головного лікаря медзакладу Тетяна Барановська, у чоловіка не було показань для госпіталізації.

"Я сама переглянула всі документи та аналізи. У нас не було підстав для його госпіталізації", – стверджує медпрацівниця.

Побитий Віктор Симончук

Побитий Віктор Симончук

Facebook/Andrey Parhomenko

Вона додає, що до них справді вночі привезли Віктора Симончука. "Він був обстежений у відділенні політравми, його подивилися всі наші фахівці – нейрохірург, травматолог, торакальний хірург. Йому провели рентгенографію легенів, комп'ютерну томографію голови. І відпустили додому, бо показань для перебування у відділенні політравми на момент звернення у нього не було", – наголошує Барановська.

Що стосується перелому пальця, то, за словами керівниці, він навіть не скаржився на це.

Раніше Віктор служив в АТО

Раніше Віктор служив в АТО

Facebook/Andrey Parhomenko

"На комп'ютерній томографії у нього не було пошкоджень кісток черепа і речовини головного мозку. На рентгенограмі немає змін із боку грудної клітки. Так, множинні удари і садна. У нас все є в описі документів, я особисто все переглянула. Йому зробили аналіз крові та аналіз сечі", – каже лікарка.

За її словами, Віктор Симончук звернувся у лікарню швидкої допомоги за добу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, днями у Києві під Жилянським шляхопроводом двоє невідомих жорстоко побили ветерана АТО Віктора Симончука. Як написав у Facebook двоюрідний брат постраждалого Андрій Пархоменко, його вдарили по голові і потім били ногами.

Швидка доправила чоловіка в лікарню №17 Києва, але там після огляду йому видали довідку, що все добре і вигнали на вулицю.

За добу Симончука відвезли в ЛШМД, де у нього, за словами Пархоменка, виявили переломи пальців, перелом ребра, численні гематоми на голові. Його поклали у стаціонар.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна
Теги
побили солдата 72 бригада швидка допомога
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Как красиво отделали воина свита ) Красавцы )
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Одеса Роман
Одеса Роман
Єто уже, б...ть, коррупция в клятве Гиппократа).. Пиз..ец, менталитет такой же совковый как и на росии
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Одеса Роман, неё, это европейские ценности))
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
А зачем его госпитализировать то?синяки дома спокойненько пройдут
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