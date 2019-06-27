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"Показала світу д*пу": Соколова рознесла Росію за брехню про катастрофу MH17

3.2тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова прокоментувала реакцію Росії на результати розслідування Bellingcat щодо збитого Boeing 777 на Донбасі.

В ефірі програми "Вечір з Яніною Соколовою" вона звернула увагу, що незважаючи на докази, в Кремлі продовжили наполягати, що їх провини немає і навіть обурилися, чому ніхто не слухає російських експертів. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Міжнародна слідча група офіційно заявила, що літак збили російські офіцери з російської зброї. Москва, як завжди, у відповідь, показала світу д*пу", – відреагувала Соколова.

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот з відео

Так, її обурив той факт, що російські експерти намагалися переконати слідство в тому, що літак насправді збив не "Бук", а винищувач.

"Слідчий комітет Росії надав фото з супутника, яке виявилося галімим фотошопом, де на скрін Google-карти наліпили літак. Міжнародні експерти відповіли: "*бать, ви аплікатори" і росіяни відразу сказали: "А, так це ж не ті фото", – потролила їх Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту знаходилися 298 чоловік, всі вони загинули.

  • Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.

  • "Бук" належав 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому перевозили установку.

  • Bellingcat назвала імена підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

  • Один з підозрюваних Сергій "Похмурий" Дубинський відреагував на звинувачення, відхрестившись від причетності.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
такая же тупая тварь как и местный комментатор-Борисс Робот )))))))
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Serov Oleg
Serov Oleg
этой дуры очень не хватало в довесок к укробыдлу-гончаренко,геращенко,бляхеру,арьеву в пасе...
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hunt andres
hunt andres
Тупая неприятная баба. Крикливая, но тупая:-)
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