"Показала світу д*пу": Соколова рознесла Росію за брехню про катастрофу MH17

Українська журналістка Яніна Соколова прокоментувала реакцію Росії на результати розслідування Bellingcat щодо збитого Boeing 777 на Донбасі.

В ефірі програми "Вечір з Яніною Соколовою" вона звернула увагу, що незважаючи на докази, в Кремлі продовжили наполягати, що їх провини немає і навіть обурилися, чому ніхто не слухає російських експертів. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Міжнародна слідча група офіційно заявила, що літак збили російські офіцери з російської зброї. Москва, як завжди, у відповідь, показала світу д*пу", – відреагувала Соколова.

Яніна Соколова Скріншот з відео

Так, її обурив той факт, що російські експерти намагалися переконати слідство в тому, що літак насправді збив не "Бук", а винищувач.

"Слідчий комітет Росії надав фото з супутника, яке виявилося галімим фотошопом, де на скрін Google-карти наліпили літак. Міжнародні експерти відповіли: "*бать, ви аплікатори" і росіяни відразу сказали: "А, так це ж не ті фото", – потролила їх Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту знаходилися 298 чоловік, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.

"Бук" належав 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому перевозили установку.

Bellingcat назвала імена підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Один з підозрюваних Сергій "Похмурий" Дубинський відреагував на звинувачення, відхрестившись від причетності.

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