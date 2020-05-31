Покараний за критику Зеленського майор ЗСУ підхопив коронавірус
Майор ЗСУ Роман Ковальов, який раніше отримав догану за критику президента України Володимира Зеленського, заразився коронавірусом (COVID-19).
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Як написав Ковальов у Facebook, спалах коронавірусу стався у командуванні Сухопутних військ ЗСУ.
"Першими захворілими стали саме ті офіцери, яких генерал-лейтенант Олександр Сирський, всупереч рекомендаціям МОЗу та навіть Генерального штабу, відправив у відрядження військовими частинами та підрозділами за межі Київської області. Повернувшись до Києва, ці офіцери брали участь у безглуздих багатогодинних нарадах", – зазначив він.
За словами Ковальова, навіть коли тести перших хворих дали позитивний результат, наради продовжувалися, офіцерів тримали на роботі, не було жодних самоізоляцій і жодних заходів щодо запобігання поширенню вірусу.
"Ці офіцери щоденно годинами їздили в громадському транспорті на службу і зі служби. Єдине, що робилося в командуванні – офіцерів, які контактували із підтвердженими хворими, невеликими групами викликали до медичного пункту, де кожному заміряли температуру тіла", – наголосив майор.
Він стверджує, що тим, у кого виявили підвищену температуру, казали, що нічого страшного не трапилось і потрібно повертатися на робоче місце.
"На моїх очах, у середу, саме так вчинили із 4 офіцерами мого підрозділу (до речі, всі вони за результатами тестів сьогодні хворі на коронавірус)", – повідомив Ковальов.
У четвер майор відчув себе погано (запаморочення, озноб і слабкість), але в медпункті не звернули уваги на його скарги.
"О 18:45 (після роботи!) я вимушений був звернутися до сімейного лікаря за місцем реєстрації і виявилось, що в мене температура вже 37,8. Лікар відправив мене на ізоляцію і призначив здати тест. Про свій стан і рекомендації лікаря я повідомив генералу Сирському, але наступного дня його зам, генерал Голоднюк продовжував викликати мене на службу! Наразі тест дав позитивний результат на COVID-19", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
офіцеру ЗСУ, майору Роману Ковальову оголосили сувору догану за пост із критикою на адресу президента Володимира Зеленського.
Виявилося, що конфлікт між ними спалахнув іще у серпні 2019 року. Тоді глава держави навіть обізвав військовослужбовця "тріплом".
Після цього Ковальов вирішив звернутися до суду, заявивши, що його обмежують у правах і свободах як громадянина.
Позов стосується порушення права на свободу слова командувачем сухопутними військами, генерал-лейтенантом Олександром Сирським.
Незабаром офіцер розповів, що після цього скандалу командування Сухопутних військ ЗСУ посилило на нього тиск.
Крім того, він опублікував документ, згідно із яким військовослужбовцям в Україні хочуть обмежити доступ до соціальних мереж.
Офіцер подякував українцям за підтримку, однак зізнався, що, незважаючи на це, "скандал" тільки набирає обертів, адже командування вдається до тиску не тільки на нього, а й на його побратимів.
Також Ковальов розповів, що після скандалу з доганою він потрапив у госпіталь, де медики спробували підробити дані про його самопочуття і виписали завчасно.
28 лютого він прийшов поговорити з начальницею кардіоревматології Галиною Спаською і хотів записати їх розмову на телефон. Однак начальник юридичної служби госпіталю підполковник Андрій Кузьминець забрав у Ковальова телефон і перейшов на погрози з рукоприкладством.
Крім усього стало відомо, що Ковальова хочуть перевести на нижчу посаду, яка не відповідає рівню його підготовки.