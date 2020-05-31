Покараний за критику Зеленського майор ЗСУ підхопив коронавірус

Майор ЗСУ Роман Ковальов, який раніше отримав догану за критику президента України Володимира Зеленського, заразився коронавірусом (COVID-19).

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Як написав Ковальов у Facebook, спалах коронавірусу стався у командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Майор ЗСУ Роман Ковальов

"Першими захворілими стали саме ті офіцери, яких генерал-лейтенант Олександр Сирський, всупереч рекомендаціям МОЗу та навіть Генерального штабу, відправив у відрядження військовими частинами та підрозділами за межі Київської області. Повернувшись до Києва, ці офіцери брали участь у безглуздих багатогодинних нарадах", – зазначив він.

За словами Ковальова, навіть коли тести перших хворих дали позитивний результат, наради продовжувалися, офіцерів тримали на роботі, не було жодних самоізоляцій і жодних заходів щодо запобігання поширенню вірусу.

"Ці офіцери щоденно годинами їздили в громадському транспорті на службу і зі служби. Єдине, що робилося в командуванні – офіцерів, які контактували із підтвердженими хворими, невеликими групами викликали до медичного пункту, де кожному заміряли температуру тіла", – наголосив майор.

Він стверджує, що тим, у кого виявили підвищену температуру, казали, що нічого страшного не трапилось і потрібно повертатися на робоче місце.

"На моїх очах, у середу, саме так вчинили із 4 офіцерами мого підрозділу (до речі, всі вони за результатами тестів сьогодні хворі на коронавірус)", – повідомив Ковальов.

У четвер майор відчув себе погано (запаморочення, озноб і слабкість), але в медпункті не звернули уваги на його скарги.

"О 18:45 (після роботи!) я вимушений був звернутися до сімейного лікаря за місцем реєстрації і виявилось, що в мене температура вже 37,8. Лікар відправив мене на ізоляцію і призначив здати тест. Про свій стан і рекомендації лікаря я повідомив генералу Сирському, але наступного дня його зам, генерал Голоднюк продовжував викликати мене на службу! Наразі тест дав позитивний результат на COVID-19", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 лютого він прийшов поговорити з начальницею кардіоревматології Галиною Спаською і хотів записати їх розмову на телефон. Однак начальник юридичної служби госпіталю підполковник Андрій Кузьминець забрав у Ковальова телефон і перейшов на погрози з рукоприкладством.