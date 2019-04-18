ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Покарайте осабіста": Соколова зухвало відповіла на погрози Добкіна

6.6тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Сколова з гумором відреагувала на погрози народного депутата України ("Опозиційний блок") Михайла Добкіна й опублікувала жартівливе звернення до нього.

Ним вона поділилася на особистій сторінці у Facebook. У пості Соколова висміяла незнання Добкіним української мови і яскраво поставила його на місце.

"Я, канєшна, ізвіняюсь, але... 1. Паддєрживаю я страусов, а не кандидатів у президенти. 2. Мішо, хочу, щоб Ви осабіста мене покарали. Ну, коли знайдете, звісно, за що. Бо люблю Вас, чого вже гріха таїти, і брата Вашого, з дитинства. Навіть попри те, що Ви постійно #чвякаетех*якаете откудата, как папугай", — звернулася журналістка до скандального нардепа (в цитаті збережена стилістика автора).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Новини
"Хто такі росіяни? Іди на х*й!" Соколова послала топ-пропагандиста Кремля за фейк про Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, це не перший конфлікт між Соколовою та Добкіним. Раніше він обізвав журналістку "рогулихою". У відповідь вона опублікувала фото, на якому показує нардепу середній палець. Суперечка сталася через претензії Добкіна до української мови Соколової.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Яніна СоколоваМихайло Добкін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
4
Смішно
22
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Да неужели на обозе решили слоган в заголовках поменять? Раньше всегда ответы были "мощные". А теперь вон "дерзкие". Хотя как ни глянь, ни мощности, ни дерзости...борзота сплошная.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
4
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Kirlackaj Viola, тебе не похер,старушка.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Одне ДУПЛО ,посварилося з іншим ДУПЛОМ!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ибн Хабибулин, говорящее дупло,брысь под лавку.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки