"Покарайте осабіста": Соколова зухвало відповіла на погрози Добкіна

Українська журналістка Яніна Сколова з гумором відреагувала на погрози народного депутата України ("Опозиційний блок") Михайла Добкіна й опублікувала жартівливе звернення до нього.

Ним вона поділилася на особистій сторінці у Facebook. У пості Соколова висміяла незнання Добкіним української мови і яскраво поставила його на місце.

"Я, канєшна, ізвіняюсь, але... 1. Паддєрживаю я страусов, а не кандидатів у президенти. 2. Мішо, хочу, щоб Ви осабіста мене покарали. Ну, коли знайдете, звісно, за що. Бо люблю Вас, чого вже гріха таїти, і брата Вашого, з дитинства. Навіть попри те, що Ви постійно #чвякаетех*якаете откудата, как папугай", — звернулася журналістка до скандального нардепа (в цитаті збережена стилістика автора).

Яніна Соколова

Як повідомляв OBOZREVATEL, це не перший конфлікт між Соколовою та Добкіним. Раніше він обізвав журналістку "рогулихою". У відповідь вона опублікувала фото, на якому показує нардепу середній палець. Суперечка сталася через претензії Добкіна до української мови Соколової.

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