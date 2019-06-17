Чи покарає Константинополь Філарета за "бунт"? З'явилося пояснення

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря припустив, що Вселенський патріархат не буде застосовувати санкції проти почесного патріарха Філарета.
Про це він заявив в інтерв'ю "5 каналу", коментуючи заяву патріарха про скликання собору Київського Патріархату.
"Я думаю, що це просто спекуляції. Патріарх Філарет є ієрархом Української Православної Церкви Константинопольського Патріархату. І тому всі рішення, які стосуються ПЦУ, вони приймаються українською церквою", - сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.
У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Також в ПЦУ заявили, що такі дії почесного патріарха руйнують єдність церкви. Єпископ Адріан Кулик-Богдан назвав Філарета "професійним розкольником і бунтарем".
11 червня Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний Собор, хоча статут церкви такого права йому не дає.
Також Філарет заявив, що не був ознайомлений з Томос до його отримання, тому не приймає його.
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