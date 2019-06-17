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Чи покарає Константинополь Філарета за "бунт"? З'явилося пояснення

3.8тЧитати матеріал російською

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря припустив, що Вселенський патріархат не буде застосовувати санкції проти почесного патріарха Філарета.

Про це він заявив в інтерв'ю "5 каналу", коментуючи заяву патріарха про скликання собору Київського Патріархату.

"Я думаю, що це просто спекуляції. Патріарх Філарет є ієрархом Української Православної Церкви Константинопольського Патріархату. І тому всі рішення, які стосуються ПЦУ, вони приймаються українською церквою", - сказав він.

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Чи покарає Константинополь Філарета за "бунт"? З'явилося пояснення

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Православна церква України
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Свинoрылые уже забыли и про Томос и про Пецю который им его даровал. Потому что ни один укрoдoлбодятtл так и не понял для чего вся эта канитель затевалась и что он конкретно с этого поимел.
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леня зе
леня зе
почетный обладатель АНАФЕМЫ от РПЦ МП хочет заработать и от Церкви Константинополя
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Питон Каа
Питон Каа
Как это - Украинская Православная Церковь Константинопольского Патриархата? А как же Томос об автокефалии? Да и Патриарх у Константинопольского Патриархата свой есть.
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