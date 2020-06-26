Марш, марш левой

Марш, марш правой

Я не видел людей страшней

Чем людей цвета хаки

Был бы черным

Да пусть хоть самым чертом

Но кто-то главный

Кто вечно рвет в атаку

Приказал наступать на лето

И втоптал меня в хаки

Я вижу дым

Там где я не был

Я чувствую гарь

Я знать не хочу ту тварь

Кто спалит это небо

Не трогайте небо

Я знать не хочу

Кто поет песню

Марш, марш левой

Марш, марш правой

Я не видел картины дурней

Чем шар цвета хаки

("Наутилус Помпилиус")

В оккупированных Луганске, Донецке синхронно с Москвой прошел отложенный из-за карантина парад в честь Победы. Там говорят — Победы в Великой Отечественной войне. Мы говорим — во Второй Мировой.

Там празднуют и обещают повторить. Мы скорбим и говорим "никогда снова".

Там отрицают участие СССР на стороне Гитлера в плане захвата Польши и развязывания Второй Мировой. Мы говорим о том, что более 1 миллиона советских граждан воевали под знаменами Рейха.

Там отрицают факт того, что современный государственный флаг Российской Федерации-это флаг РОА, советского преступника генерала Власова, поддержавшего Гитлера. Мы говорим: Россия — символ современного фашизма, так как ее методы уничтожения народов, это методы фашизма. А Вторая Мировая война — по сути, это война дух нацистских гидр: Диктатуры и Тирании.

Там отрицают советский и русский коллаборационизм во Второй Мировой. Там отрицают наличие отрядов зачистки НКВД, которые убивали своих. Там отрицают факт принятия в ряды НКВД более 300 000 власовцев и тех, кто в годы Второй Мировой воевал под нацистскими флагами. Там просто переписывают историю, стирая неудобные или опасные "пятна" на биографии "народа освободителя".

Мы открыто говорим о том, что такое война: предательство, горе, изнасилования, инвалиды, вдовы, разрушенная экономика, пропаганда, насилие. Там Победу Мировой Антигитлеровской Коалиции выдают за победу Российской Федерации, страны, история которой начинается лишь в 1991 году, стирая таким образом заслуги постсоветских республик, ну, и естественно, "загнивающего Запада", оказавшего максимальную поддержку Сталину в борьбе против Гитлера.

Мы открыто говорим "спасибо" всем, кто помог и помогает останавливать диктаторов. Там все, что связанно с Победой и Второй Мировой-это фетиша, цирк, клоунада, обесценивание, игра, театр, абсурд, ложь, треш.

Мы тщательно, монотонно защищаем исторические факты от современных пропагандистских сценаристов. Чтобы помнить. Чтобы никогда снова… Не стать жертвой. Не дай Бог не стать палачом. Не дай Бог не стать тираном. Мы страна, которая села за парту и начала учить исторические уроки. Они — Охлос, который развлекается на могилах, танцует на костях и бряцает оружием, угрожая миру.

Поэтому мы разные. Поэтому мы никогда не будем ни "братьями", ни одним народом, и никогда не будем смотреть в одном направлении. Это касается не только РФ, но и ее сателлитов: Приднестровья, Абхазии, Осетии, оккупированных Крыма и части Донбасса.

За пару недель до проведения парада в "лнр" был объявлен экстренный карантин, бастовали шахтеры, поэтому здесь отключили "Вогафон", интернет, заблокировали "ВКонтакте", закрыли города для выезда-въезда. "Санстанция" и "власти" ОРЛО бились в истерике – "ковид наступает, мы все умрем, спасение людей, ограничение, карантин".

Очень странно, то у них в СМИ "вирус только в гей-европах, в республиках вируса нет", то резко выросло число заболевших, что привело к усилению карантинных мер. Ну, здесь все, как в СССР, правда о заболевших скрывается, как и правда о социально-экономической обстановке.

Ситуацию с коронавирусом мы отслеживаем в режиме он-лайн, благодаря не равнодушным жителям ОРДЛО проукраинской позиции и не равнодушным жителям РФ Ростовской области, скажем так антипутинской позиции.

Кстати, когда только в Украине и мире заговорили о новой угрозе, в РФ уже были забиты больницы людьми с вирусной пневмонией. Тогда к этому отнеслись без внимания, ведь людям подкинули информнаживку "китайцы заразились вирусом через недоваренную летучую мышь". На самом деле, в РФ в очередной лаборатории по производству биологического оружия, произошел пожар, который привел к утечке штамма одного из видов "корон".

Из РФ вирус попал в Ухань, и расплылся по территории РФ. В ОРДЛО коронавирус попал исключительно из РФ, так как в Ростовской области формируются военизированные части для ОРДЛО. Ростовская область и Хабаровский край – лидеры по смертности и заболеваемости по федеративным округам РФ. И, тем не менее, так как парад для Путина был архиважным, не смотря на рост заболеваемости и смертности здесь сняли карантинные меры, открыли границы и провели парады.

Ну, все не умрут, а бабы-да, новых нарожают. Как в России, так и в "республиках". Скрепы и объединяющие нарративы Кремля настолько сузились, что кроме, как бряцать оружием уже и не чем. Победобесием и обещаниями "на Киев" и "на Берлин" прикрывают все дыры на голой попе России. Победобесием, обещаниями "на Киев" и "на Берлин" и философским "не сразу Москва строилась" прикрывают все дыры на голой попе "республик".

Россиян, как и жителей ОРДЛО перевели в режим ожидания "вот-вот":

вот-вот Украина развалится;

вот-вот в Украине пророссийские силы сметут майдаунов;

вот-вот "Трампнаш" и запретит Украине;

вот-вот нефть подорожает, доллар упадет, экономика РФ рванет, Путин победит…

Основным объединяющим фактором для россиян (граждан РФ) и ОРДЛынцев (пророссийских жителей Донбасса) является война и уничтожение Украины и США. Это фетиш-тема, это мечта, это горизонт, это смысл жизни. Поэтому нужны Храмы Войны, иконы Путина на фоне ядерного гриба и парады победобесия.

Вот эта синхронность ОРДЛО с Москвой в проведении парада была использована, как важная пропагандистская фишка, которая должна была показать разочаровавшимся и разуверившимся в РФ и Путине жителям Донбасса — "смотрите, мы с Россией, значит, вот-вот". Для этого по ОРДЛО выставляют знаки "Россия", как будто метят территорию и дают понять разочаровавшимся "смотрите. Мы уже и знаки ставим, и паспорта граждан РФ выдаем, вот-вот".

И это возымело действие. "Народы Донбасса" радостно засучили ножками "вот-вот возьмут в Россию", "Путин же не врал", "просто омерига, санкции, но Путин своих не бросает, вот-вот".

Для мира картинка из ОРДЛО тоже имеет символизм: смотрите, нам не нужна армия РФ "ее здесь нет", по улицам "республик" идет мощь "армии Новороссии-республиканская народная милиция" со "своим оружием". "Грады" и "Смерчи", участвующие в параде в ОРДЛО, шахтеры "накопали" в шахтах, или "собрали сами". Но, вот, смотри мир, "укропы врут- в республиках своя армия и своя техника, России здесь нет".

Для жителей ОРДЛО и так живущих от зарплаты до зарплаты (а многие еще и имеют задолженность по ней) устроили парад, дали выходной и выстрелили над головами салютом. Парад и массовость вне карантина: масок и средств защиты на участниках парада и зрителях не было. А как же "города закрываем на карантин, пандемия"? — для охлоса?

По разбитым улицам Луганска прошло более 100 единиц современной техники "собранной на заводах лнр и днр" в механизированной колонне, 16 единиц исторической техники времен Второй мировой войны, а также около 2 тыс. военнослужащих.

Парад был пропитан не прошлым и скорбью, а настоящей пропагандой. Выступая перед "военнослужащими республики" и "гражданами республики" "глава республики" Пасечник сравнил борьбу, которую вел с фашизмом советский народ, с той, которую жители Донбасса ведут сегодня с украинским государством-агрессором.

Снова звучали фразы "Украина — это фашизм". Особенно это радовало и было созвучно с тем, что ОРДЛО таки вынудило Украину открыть еще один КПВВ в Счастье, так как "свободным жителям республик" нужен комфорт в поездках к "фашистам-карателям-укропам" по магазинам, возобновлением на территории "республики" "фашистско-укропской" мобильной связи оператора "Водафон", карточки которой есть у каждого второго жителя ОРДЛО, ведь по ним приходит смс из фашистско-укропского банка о начислении фашистами-укропами фашистско-укропской пенсии.

"Украина — это фашизм, она напала на Донбасс" и "Украина открой КПП и КПВВ нам нужно поехать к вам, фашиздам за фашиздской пенсией и по фашиздским магазинам". Сюр в котором живет критическое большинство жителей ОРДЛО и не видит в этом ничего не логичного.

"Народ Донбасса предан истории своей страны, традициям, чтит память предков. Так было, есть и будет всегда. Несмотря на попытки исказить ход событий, мы не позволим переписать историю нашей страны, очернить память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. С победного мая 1945-го началась эра поколения победителей, наследниками которой мы все сегодня являемся. С 2014 года наша армия доказывает это в борьбе с украинским фашизмом. Нет и не будет силы, которая сможет покорить наш народ. Победа будет за нами", — сказал Пасечник.

Кстати, в СМИ "республик" исчез коронавирус и создалась "стабильная эпидемиологическая ситуация, позволившая должным образом организовать столь масштабное мероприятие без серьезных угроз жизни и здоровью населения".

Так, на утро 24 июня, согласно поданной "Министерством здравоохранения ЛНР" информации, было зафиксировано лишь 484 случая заболевания коронавирусом.

Позволю еще одну важную цитату пропагандистов ОРДЛО:

"Позволяет эпидемиологическая ситуация, потому что в этот день парад Победы в Москве и, в конце концов, в 1945-м парад Победы был именно 24 июня. Это еще один общий праздник единения победителей в Великой Отечественной войне, ну и, наверное, еще один день траура для тех, чьи герои сидели в схронах, охраняли концлагеря и служили рейху. Мы — вместе с победителями. С точки зрения карантина Луганск сегодня себе это может позволить. Врачи считают, что это мероприятие допустимо, но специальные меры предосторожности все же будут соблюдаться. Рекомендованы и ношение масок, и соблюдение социального расстояния, и предварительная дезинфекция мест проведения тоже будет проведена. Непосредственные участники парада также предпримут меры для противодействия распространения вируса", —поведал миру свою позицию "советник главы лнр" Родион Мирошник.

Все выступающие в ОРДЛО через слово употребляли слово "синхронно". Синхронно с Россией, синхронно с Москвой…

Ведущий проекта "Путь Визенталь", — в Украине мало кто знает о нем, а вот в "республиках" на этот проект выделяются миллионы рублей, ведь он "специализирующегося на разоблачении преступлений украинской армии против населения Донбасса", — помощник министра внутренних дел Виталий Киселев (позывной Коммунист), рассказал, что проведение парада Победы было решено перенести на 24 июня в знак солидарности и синхронизации отношений с Россией.

"Грандиозные события происходят в столице нашей Родины, в городе Москва, куда съезжается огромное количество гостей из разных стран, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, помнят и чтят подвиг русского солдата. В этом году ввиду сложной эпидемиологической ситуации в России, а также на Донбассе, в Луганской и Донецкой народных республиках (а мы и есть Россия) мы действуем синхронно, в условиях соблюдения карантинных мер", — отметил Киселев.

Но, вот удивительный нюанс, о котором в "республиках" не скажут и не покажут: на РФ ни разу не упомянули о "республиках" и синхронизации московского парада с "республиканскими". Не было на трибунах Кремля и лугандонских посипак: Пасечника и Пушилина.

"Народу Донбасса" это пояснили так: "главнокомандующие наших республик решили, что важнее принимать парад в столицах республик, находясь в Москве душою". Поэтому "политическую элиту мира" рядом с Путиным представляли главы непризнанного Приднестровья, Абхазии и Осетии, которые официально признал Кремль.

Лугандонские непризнанки-самозванки, в этот раз не удостоились даже крошек с путинского стола, именно поэтому через слово в Лугандонии неслось "синхронно с Москвой", "одни скрепы", "объединяющие сакральные символы". ОРДЛыния чувствуя свою ненужность жмется к барскому столу и лизоблюдно скулит "мы же вместе, мы же один народ-да".

Цитата: "Все потому, что население республики в подавляющем большинстве ощущает свою принадлежность к "русскому миру". И все те праздники, которые дороги великому русскому народу, также близки и луганчанам. Необходимость проведения парада одновременно с российскими городами в очередной раз демонстрирует, что жители непризнанной республики стремятся в единую семью народов российского государства. Что вектор, который был избрал 6 лет назад, неизменен и направлен на то, чтобы Донбасс наконец-то вернулся домой".

В Российской Федерации делают вид, что не слышат и с трибун Кремля Путин машет своим войскам, идущим под флагом РОА.

Кстати, так чудно, его в этот раз, флаг "власовцев" несли впереди Знамени Победы. Виртуальный Гитлер аплодировал с того света.

А ведь когда-то именно триколор вместе с нацистскими флагами бросили на Красную Площадь, как флаг поражения фашизма.

Парадоксы!

Председатель общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" Алексей Селиванов убежден, что проведение парадов является русской национальной традицией, потому Луганск, как русский город, просто обязан проводить подобного рода мероприятия. Цитата: "Парад, то есть торжественное прохождение войск, — это мероприятие, свойственное русской военной традиции. Русские государи издавна проводили парады в Петербурге на Марсовом поле по случаю самых разных побед и годовщин. На параде народ видит свое войско, а войско видит народ и своих верховных руководителей. Мы показываем нашу вооруженную силу. Чтобы все в мире поняли, что народные республики Донбасса — не сломать. Тем, кто не участвовал в парадах, никогда в полной мере идею парадов не понять. Солдат в строю чувствует единство и мощь армии. И это даже в мирное время. А после украинской агрессии идея военного парада, парада Победы, стала луганчанам намного ближе. Мне признавались соратники по ополчению, что для них первый парад в Луганске 9 мая 2015 года стал определенным итогом борьбы, по-настоящему священной датой. Потому что мы сами отвоевали свое право проводить свой парад. А сегодня, если честно, для луганчан важно провести парад не столько в какую-то определенную дату, сколько одновременно с Россией. Тем самым мы показываем, что мы вернулись в одно традиционное, патриотическое пространство. Что "ЛНР" и Россия идут в ногу", — подчеркнул Селиванов.

Цитата: "Идентификация себя, как народа, происходит через почитание собственной истории, памяти предков и их подвигов. Наши герои — это "Молодая гвардия", это шахтерские дивизии, это курсанты луганского летного училища, это наши отцы и деды, а наши враги — это нацисты и их пособники. Наши победы — это освобождение нашей родины и взятие Берлина, их "победы" — это Бабий Яр и Хатынь. Вот и весь выбор", — заявил Родион Мирошник.

Цитата: "На Украине политическая элита сделала все, чтобы уничтожить или исказить историческую память. Националистическое крыло заставило принять множество законов, запрещающих празднование важнейших памятных дат. При этом сменилась и форма празднования. Военные парады заменены факельными шествиями" — отмечает политолог "республики лнр" Михаил Дьяконов.

Цитата: "Резюмируя, можно с уверенностью сказать, что Донбасс остался единственной территорией бывшей Украины, где память о Великой Отечественной войне свято чтится. Хотя именно на Украине проходили многие решающие сражения — под Киевом, Одессой, Харьковом, — президент Владимир Зеленский, следуя заветам своего предшественника Петра Порошенко, "закрепил" траурный характер Победы над нацизмом. И лишь гордые Луганск с Донецком, подобно нашим предкам восемь десятилетий назад, продолжают правое дело — борьбу с нацизмом. В параде задействовано более двух тысяч человек личного состава, парадные расчеты состоят из подразделений Народной милиции, министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, парадных расчетов молодогвардейцев, юнармейцев и барабанщиков кадетского корпуса", — сообщил "журналистам республик" и РФ "начальник управления "народной милиции ЛНР" гвардии полковник" Ян Лещенко.

В рамках парада Победы в Луганске вынесли аналог Знамени Победы и "государственный флаг лнр". Парад возглавлял танк Т-34 в сопровождении военных мотоциклов времен Великой Отечественной войны. Также в колонне прошли танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы 2А65 "Мста-Б", гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", и зенитные ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10", которые "стоят на вооружении армии республики", и которые "мирные шахтеры и трактористы просто "нашли в поле", "накопали в шахте", "это не наше".

"Наши люди там" на площадях Луганска и Донецка-ликовали "наши дойдут до Киева и Берлина".

Думаю, что читатели спросят, почему я использую столько цитат пропагандистов-террористов. Поясню, для тех, кто устал от войны. Для тех, кто до сих пор верит "там наши люди" — есть, не спорю, но не более 3%. Для тех, кто верит, что жители Донбасса невинные жертвы пропаганды. Для тех, кто верит, что как только россияне выведут войска, там все будет, как до войны и люди радостно примут НАТО, ЕС и Украину. Для тех, кто за нашими спинами борется за легализацию террористов и коллаборантов называя их "крепкие хозяйственники, профессионалы – управленцы, наши люди там".

Пока мы думаем о мире, они готовятся к войне. К войне с нами.

Почему мы упорно не замечаем этот мир там? Почему нам упорно не показывают ту сторону войны?

Окажемся ли мы готовы к встрече с ними: с "крепкими хозяйственниками, которые не бросили свои города и просто управляли там, обеспечивали жизнь мирного населения-жертв оккупации и пропаганды, профессионалы –управленцы, наши люди там"?

А что касается "парада" "победы", помните — историю пишут победители, готовы ли мы к тому, чтобы нашу историю нам снова написали?

Да, на РФ перед "парадом" "победы" открыли Храм Войны. Храм в цветах хаки. Вы все еще верите в "договорится посредине", "посмотреть в глаза путину и увидеть мир", "рассмешить путина", "просто перестать стрелять"? Ну, что же, значит, ваша история уже написана за вас. И, скорее всего, это некролог!

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