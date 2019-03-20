"Поїзд зійде з рейок": інженер попередив про катастрофу на Кримському мосту

Геологічні умови, великі навантаження і зовнішні чинники можуть призвести до пошкодження залізничних колій на Кримському мосту і привести до катастрофи.
"Там дійсно геологічні умови дуже погані. Міцні грунти там знаходяться дуже глибоко, а палі потрібно забивати ще глибше, щоб вони могли вистояти. Плюс там дуже багато грязьових вулканів, що дуже погано впливає на опори. І сама схема моста дуже невдала, він дуже низький і маленькі прольоти між опорами, що дуже погано в умовах проходу льоду, який буде поступово бити і розгойдувати опори", – повідомив в коментарі OBOZREVATEL автор двох українських проектів Кримського мосту, інженер і мостобудівник Георгій Росновський.
За його словами, будь-який нахил поперечени мосту може привести до сходження поїзда з рейок. Але не тільки зовнішні фактори впливають на стійкість опор, а й навантаження, яке посилиться після запуску вантажних і пасажирських поїздів.
Кримський міст
"Максимальні навантаження лімітовані будівельними нормами при проектуванні залізничних мостів. Але і ці норми зараз часто неграмотно складаються. Рух – це вібрація, не тільки рух води або льоду, просадки опор і геологія, але і зовнішня вібрація від навантаження, це все впливає на безпеку", – заявив інженер.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму на під'їзді до Керченської мосту стався новий ПП – помітно просіла дорожнє полотно.
У коментарі OBOZREVATEL старший науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар заявив, що дорога до Кримського мосту буде руйнуватися, тому що окупаційна влада економить на будівельних матеріалах.
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