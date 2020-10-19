Поїзд Львів-Київ зупинили через двох неадекватних дівчат: вони бігали голими і кричали. Відео

Нічний потяг, який прямував зі Львова до Києва, зупинили через двох дівчат. Вони пили, курили, кричали, слухали музику і бігали голими по вагону.

Вони вели себе настільки голосно, що сусідні купе переселили в інший вагон. Відео інциденту опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що дівчатам 17 і 19 років. У підсумку начальник поїзда ухвалив рішення висадити їх на станції в Хмельницькій області. Однак вони чинили опір.

"Усьому приходить кінець, а тому на станції "Шепетівка" начальник поїзда ухвалив рішення висадити неадекватних дівчат. Самі сходити вони не захотіли, а тому довелося їм допомогти", – йдеться в повідомленні.

Дівчата буянили в поїзді. "Київ Оперативний" в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, п'яний пасажир поїзда Ужгород-Одеса влаштував "розбірки" і розбив вікно. На станції Воловець чоловіка зняли з поїзда і передали медикам.