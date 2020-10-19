Поїзд Львів-Київ зупинили через двох неадекватних дівчат: вони бігали голими і кричали. Відео
17 і 19-річна дівчата поставили на вуха весь поїзд
Його зупинили, щоб висадити пасажирок
Інцидент зняли на відео очевидці
Нічний потяг, який прямував зі Львова до Києва, зупинили через двох неповнолітніх дівчат. Вони пили, курили, кричали, слухали музику і бігали голими по вагону.
Вони вели себе настільки голосно, що сусідні купе переселили в інший вагон. Відео інциденту опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Відзначається, що дівчатам 17 і 19 років. У підсумку начальник поїзда ухвалив рішення висадити неповнолітніх на станції в Хмельницькій області. Однак вони чинили опір.
"Усьому приходить кінець, а тому на станції "Шепетівка" начальник поїзда ухвалив рішення висадити неадекватних дівчат. Самі сходити вони не захотіли, а тому довелося їм допомогти", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, п'яний пасажир поїзда Ужгород-Одеса влаштував "розбірки" і розбив вікно. На станції Воловець чоловіка зняли з поїзда і передали медикам.