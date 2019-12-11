Поїдуть на інтерв'ю до Зеленського? Кремлівські журналісти заявили про підтримку в Україні

Пропагандисти Кремля заявили, нібито Спілка журналістів України підтримала їхню ідею дозволити в'їзд до країни російським кореспондентам. Зокрема, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та побувати на Донбасі.

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на слова глави української журналістської організації Сергія Томіленка, який раніше в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав, що зняти заборону на їхніх в'їзд потрібно тимчасово.

"Російські медіа дійсно говорять, що їм заборонено в'їзд в Україну. Якби було бажання, то Служба безпеки України на прохання офісу президента могла б, скажімо, на п'ять днів скасувати цю заборону", – зазначив він.

Володимир Зеленський і Володимир Соловйов

На думку голови Спілки журналістів України, протягом тимчасового перебування в країні російських журналістів їм треба організувати поїздку на підконтрольні Києву території Донбасу.

"Може бути організований престур на Донбас за умови, що російські медіа взяли б на себе зобов'язання дотримуватися [журналістських] стандартів, це був би такий експеримент", – заявив Томіленко.

Думка голови НСЖУ Сергія Томіленка щодо дозволу на в’їзд до України російським журналістам (дивитися з 15:40):

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На "нормандському саміті" в Парижі президент України Володимир Зеленський порадив російським журналістам не продукувати фейки і самим приїхати в країну, щоб дізнатися, як вона живе. Своє звернення зі стьобом він адресував головному рупору путінського режиму Володимиру Соловйову.

Топпропагандистка Кремля, головна редакторка RT Маргарита Симоньян і речниця МЗС РФ Марія Захарова відповіли Зеленському на його запрошення приїхати в Україну, заявивши, що їм заборонений в'їзд до країни.

Один із головних пропагандистів Путіна Володимир Соловйов огризнувся у відповідь на запрошення Володимира Зеленського відвідати особисто Донбас.

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