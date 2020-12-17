Похорон Кернеса відбудеться без коронавірусних обмежень, – Терехов

Мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер 17 грудня, поховають на алеї почесних громадян одного з міських кладовищ без дотримання обмежень для померлих від COVID-19.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на слова секретаря міської ради Ігоря Терехова. Заупокійне богослужіння відбудеться у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі.

Прощатися з міським головою будуть у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М. В. Лисенка.

"Ми очікуємо на величезну кількість людей. Нам потрібно зробити так, щоб ми виконали всі карантинні вимоги", – сказав Терехов на нараді з питань організації похорону.

Рішення про поховання Кернеса на алеї з почесними жителями Харкова влада міста ухвалила разом із сім'єю померлого.

Застосовувати правила, передбачені для поховання хворих на COVID-19, не будуть, оскільки це захворювання в Кернеса вже було вилікувано.

"Він помер не від COVID-19. Коронавірус уже було вилікувано. COVID-19, як мені кажуть, дав ускладнення на нирки і так далі. Він не ковідний хворий", – наголосив Терехов.

Точна дата похорону поки невідома.

"Зараз я не можу назвати чіткої дати, коли ми організуємо похорон. Але вочевидь, це вівторок, середа, щонайбільше четвер наступного тижня", – уточнив секретар міськради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.