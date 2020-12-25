Прощання з Кернесом порівняли з похороном наркобарона Ескобара. Показові фото

Похорон ексочільника Харкова Геннадія Кернеса, який помер від наслідків коронавірусу, порівняли з похороном найвідомішого наркобарона сучасності, колумбійця Пабло Ескобара.

Фото прощання з ним виклав журналіст Єгор Чечеринда на своїй сторінці у Facebook. У 1993 році попрощатися та висловити жаль через смерть Ескобара прийшли сотні тисяч людей.

"Грудень 1993-го. Медельїн. Колумбія. Похорон одного з найкривавіших наркобаронів і терористів Латинської Америки, який власноруч убив сотні колумбійців і навіть підірвав пасажирський літак. Пабло Еміліо Ескобар Гавіріо. У 1989-му році "Форбс" оцінював криваві статки Ескобара у 9 млрд $. На отримані від проданого кокаїну гроші Ескобар будував у рідному Медельїні школи, лікарні, цілі квартали для бідних. У цьому місті його називали "Хазяїн"... Застрелений у результаті спецоперації американських і колумбійських спецслужб", – написав Чечеринда під фото.

Похорон Ескобара (ліворуч) та Кернеса (праворуч)

Facebook Єгор Чечеринда

Під публікацією він наголосив, що це "не аналогія. "Просто жебраки завжди "вдячні" своїм "хазяям"...".

Facebook Єгор Чечеринда

Користувачі Facebook також прокоментували допис журналіста.

Оксана Щербак: "Я цілий день про італійські мафії думаю і про похорони російських літніх акторів:)) Зал точно нагадував російські похоронні кімнати для відомих чи обраних".

Volodymyr Perliak: "Гадаю, що якби ховали його в Боготі, то такого аншлагу не було б. А так, утікачу теж руки цілували у кращі його часи".

Roman Pyatigorets: "Слухай, яка точна аналогія. І такий капелюх може бути тільки на південному сході, де люди спілкуються мовою рабів. "Люди холопського звання сущі пси іноді. Чим сильніше покарання, тим їм миліші пани".

Віктор Радіонов: "Нам є з кого брати приклад..."

Коментар до публікації Чечеринди Facebook Єгор Чечеринда

Коментар до публікації Чечеринди Facebook Єгор Чечеринда

Коментар до публікації Чечеринди Facebook Єгор Чечеринда

Коментар до публікації Чечеринди Facebook Єгор Чечеринда

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