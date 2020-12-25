Прощання з Кернесом порівняли з похороном наркобарона Ескобара. Показові фото
Похорон ексочільника Харкова Геннадія Кернеса, який помер від наслідків коронавірусу, порівняли з похороном найвідомішого наркобарона сучасності, колумбійця Пабло Ескобара.
Фото прощання з ним виклав журналіст Єгор Чечеринда на своїй сторінці у Facebook. У 1993 році попрощатися та висловити жаль через смерть Ескобара прийшли сотні тисяч людей.
"Грудень 1993-го. Медельїн. Колумбія. Похорон одного з найкривавіших наркобаронів і терористів Латинської Америки, який власноруч убив сотні колумбійців і навіть підірвав пасажирський літак. Пабло Еміліо Ескобар Гавіріо. У 1989-му році "Форбс" оцінював криваві статки Ескобара у 9 млрд $. На отримані від проданого кокаїну гроші Ескобар будував у рідному Медельїні школи, лікарні, цілі квартали для бідних. У цьому місті його називали "Хазяїн"... Застрелений у результаті спецоперації американських і колумбійських спецслужб", – написав Чечеринда під фото.
Під публікацією він наголосив, що це "не аналогія. "Просто жебраки завжди "вдячні" своїм "хазяям"...".
Користувачі Facebook також прокоментували допис журналіста.
Оксана Щербак: "Я цілий день про італійські мафії думаю і про похорони російських літніх акторів:)) Зал точно нагадував російські похоронні кімнати для відомих чи обраних".
Volodymyr Perliak: "Гадаю, що якби ховали його в Боготі, то такого аншлагу не було б. А так, утікачу теж руки цілували у кращі його часи".
Roman Pyatigorets: "Слухай, яка точна аналогія. І такий капелюх може бути тільки на південному сході, де люди спілкуються мовою рабів. "Люди холопського звання сущі пси іноді. Чим сильніше покарання, тим їм миліші пани".
Віктор Радіонов: "Нам є з кого брати приклад..."
Як повідомляв OBOZREVATEL:
борт із тілом Кернеса сів в аеропорту Харкова ввечері 21 грудня. Його доправили з Берліна.
Останні три місяці Кернес лікувався там у клініці "Шаріте". Політика відправили до Німеччини 17 вересня, після того як він впав у кому через коронавірус.
11 грудня стан здоров'я мера Харкова різко погіршився – у нього повністю відмовила друга нирка, і лікарям довелося під'єднати хворого до апарату гемодіалізу.
17 грудня рідні та друзі Кернеса повідомили про його смерть.
Нагадаємо, що на місцевих виборах у 2020 році його втретє поспіль обрали міським головою Харкова, навіть попри відсутність у місті під час виборчої кампанії.