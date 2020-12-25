Прощання з Кернесом порівняли з похороном наркобарона Ескобара. Показові фото

Похорон ексочільника Харкова Геннадія Кернеса, який помер від наслідків коронавірусу, порівняли з похороном найвідомішого наркобарона сучасності, колумбійця Пабло Ескобара.

Фото прощання з ним виклав журналіст Єгор Чечеринда на своїй сторінці у Facebook. У 1993 році попрощатися та висловити жаль через смерть Ескобара прийшли сотні тисяч людей.

"Грудень 1993-го. Медельїн. Колумбія. Похорон одного з найкривавіших наркобаронів і терористів Латинської Америки, який власноруч убив сотні колумбійців і навіть підірвав пасажирський літак. Пабло Еміліо Ескобар Гавіріо. У 1989-му році "Форбс" оцінював криваві статки Ескобара у 9 млрд $. На отримані від проданого кокаїну гроші Ескобар будував у рідному Медельїні школи, лікарні, цілі квартали для бідних. У цьому місті його називали "Хазяїн"... Застрелений у результаті спецоперації американських і колумбійських спецслужб", – написав Чечеринда під фото.

Під публікацією він наголосив, що це "не аналогія. "Просто жебраки завжди "вдячні" своїм "хазяям"...".

Користувачі Facebook також прокоментували допис журналіста.

Оксана Щербак: "Я цілий день про італійські мафії думаю і про похорони російських літніх акторів:)) Зал точно нагадував російські похоронні кімнати для відомих чи обраних".

Volodymyr Perliak: "Гадаю, що якби ховали його в Боготі, то такого аншлагу не було б. А так, утікачу теж руки цілували у кращі його часи".

Roman Pyatigorets: "Слухай, яка точна аналогія. І такий капелюх може бути тільки на південному сході, де люди спілкуються мовою рабів. "Люди холопського звання сущі пси іноді. Чим сильніше покарання, тим їм миліші пани".

Віктор Радіонов: "Нам є з кого брати приклад..."

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