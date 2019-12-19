Похолодання з березневим настроєм: синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні

Після тривалого аномального тепла в Україні у п’ятницю, 20 грудня, очікується невелике й тимчасове похолодання.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, декілька днів у країні спостерігалися нехарактерні для зими кліматичні рекорди – температура повітря перевищувала багаторічні дані спостережень для цих дат.

"Миколай прийшов в Україну з цвіріньканням пташок та нявканням котів, які дещо дезорієнтовані березневим теплом… Як тут не занявкати?" – пожартувала вона.

Синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні

Водночас вдень 20 грудня стовпчики термометрів опустяться уже до +2… +7 градусів, на півдні та заході буде тепліше – приблизно +5… +10 градусів.

Загалом переважатиме суха погода, викликана антициклоном. Однак у західних областях у п’ятницю можливий сильний південно-східний вітер.

У Києві цього дня також похолодає, вдень до +5 градусів. Опадів у столиці не передбачається.

Погода в Україні 20 грудня Facebook/Наталія Діденко

"За даними Українського Гідрометцентру, 18 грудня стало найтеплішим днем у грудні за всю історію багаторічних спостережень! У Києві відмічалася максимальна температура повітря 15,2°. Попереднє рекордне значення становило 14,7° і спостерігалося 5 грудня 2008 року", – процитувала Діденко прогноз колег-метеорологів.

Також вона додала, що 21-22 грудня в Україні знову почне теплішати, а 23-24 грудня пройдуть "непогані "дощі.

"Тому котам поки що зауваження робити не варто, у них – березневий настрій, хай нявкають!" – підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики змінили прогноз погоди на найближчі свята в Україні, пообіцявши українцям традиційну різдвяну погоду.

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