Похолодання в Україні ще затримається: синоптик уточнила, коли чекати тепла

У вівторок, 24 березня, морози ще не покинуть Україну, проте вже в другій половині тижня прийде відчутне потепління.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона уточнила, що в більшості областей 24 березня очікується сонячна погода.

Pixabay

"Прогностичні карти показують, що завтра наше небо буде вільним від хмар, хіба що трохи – на півдні, всюди опадів не очікується, світитиме сонце", – підкреслила вона.

Наталія Діденко / Facebook

При цьому буде сильний північно-східний вітер, за винятком півночі країни – там він очікується слабким або помірним.

Морозна погода 24 березня утримається. Вночі температура повітря впаде до 3 – 8 морозу, вдень підвищиться до 2 – 6 тепла.

У Києві у вівторок буде також прохолодно – 3 – 5 морозу, вдень 2 – 4 тепла. У столиці також очікується сонячна погода.

meteo.gov.ua

Діденко зазначила, що з четверга, 25 березня, температура повітря почне істотно підніматися. Спочатку потеплішає до 7 – 12, на півдні до 15 тепла, а до вихідних – до 10 – 16 градусів. Весь тиждень буде сонячно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 березня найхолодніше буде на заході країни. Там температура повітря знизиться до 9 морозу.

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