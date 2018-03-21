Погода в квітні: що про "сніжний прогноз" думає Кульбіда

У перших числах квітня в Україні можливе похолодання.

Зокрема, не виключені сніг і морози, - розповів "Обозревателю" начальник Національного гідрометцентру України Микола Кульбіда.

"Чи можливі на початку квітня морози або сніг?" - запитав "Обозреватель". "Абсолютно допускаю таке", - відповів синоптик. І додав: "Таке вже було в історії України, і не раз".

Відповідаючи на запитання "Обозревателя", чи може похолодання наступити в перші дні квітня, до православного Великодня, яке відзначатимуть 8 квітня, Кульбіда сказав: "Якщо враховувати народні прикмети про "єврейські кучки" (іудейську Пасху. - Ред.), то перед Великоднем завжди холодно".

Як писав "Обозреватель", раніше синоптик Наталія Діденко пообіцяла, що "відчутне потепління, відхід від морозів і перехід до плюсової температури" можна очікувати вже в понеділок, 26 березня.