Похолодання продовжується: синоптики уточнили прогноз по Україні

У неділю, 15 вересня, на території України очікується хмарна суха погода, температура повітря продовжить падати.

Як повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, вітер північно-західний, західний 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10 ° тепла, вдень 15-21°, в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, у південній частині вночі +8 +13, вдень +21 +24.

Осіння погода 24 канал

У Києві - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +8 +10, вдень +17 +19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України очікується різке зниження температури повітря з наступного тижня, з 17 вересня.

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