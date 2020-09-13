Похолодання і заморозки: синоптик назвала терміни різкого погіршення погоди в Україні

У наступні вихідні, 19-20 вересня, в Україну прийде похолодання, а вночі можливі перші заморозки.

Ще в п'ятницю, 18 вересня, температура повітря вдень знизиться до +12 +17 градусів, повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїх сторінках в соцмережах.

"А ось в нічні години в кінці тижня в Україні вже навіть ймовірні перші заморозки, крім південної частини. Цю дуже важливу інформацію ще буду уточнювати. Однак не знехтуйте цим, нехай і навіть попередніми, прогнозом!" – написала вона.

Діденко додала, що до п'ятниці протягом тижня в Україні ще затримається тепла і сонячна погода.

"Однак вже в четвер увечері, за попередніми прогнозами, пройде холодний атмосферний фронт з дощем і в п'ятницю в Київ зайде холодне повітря, яке суттєво знизить температуру повітря", – зазначила синоптикиня.

Як розповідав OBOZREVATEL , літня погода ще порадує українців у вересні. В деякі дні буде стояти 30-градусна спека, хоча можливі і дощі. А в жовтні обов'язково буде "бабине літо", запевнили синоптики.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram