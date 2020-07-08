Похолодання і грозові дощі: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на четвер

У четвер на всій території України стане прохолодніше.

У четвер, 9 липня, в Україні очікується менш спекотна погода і грози в східних регіонах.

Укргідрометцентр повідомив на своєму сайті, що на більшій території країни буде сонячна тепла погода, подекуди пройдуть дощі, місцями – грозові.

На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +18...+25 градусів.

На півночі країни переважатиме мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +20...+27 градусів.

На сході країни мінлива хмарність, вночі дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +23...+28 градусів.

Прогноз погоди на 9 липня (Укргідрометцентр)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 9 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов із сильними дощами, грозами і градом.