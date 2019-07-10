Похолодання і дощі: синоптики пообіцяли похмуру погоду в Україні

В Україні у середу, 10 липня, знову очікується похолодання і похмура погода.

Так, уночі в південній частині, вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень 18-23°, на півдні до 26°.

Похолодання в Україні

У Києві – вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень близько 20°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня майже по всій території України очікуються дощі, які можуть переходити у зливи зі шквалами.

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